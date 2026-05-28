Eduardo Coudet explicó qué pasó con Juanfer Quintero: "Una hora y media estuvimos charlando"

coudet 1 Eduardo Coudet no cerró el primer semestre como soñaba.

Eduardo Coudet reflexionó sobre la final perdida

El entrenador se lamentó por la final del Torneo Apertura: "Después del partido, tristeza. Hubiese sido espectacular para cerrar el torneo coronar. Hicimos un gran esfuerzo. No es excusa: con dificultades, pero llegamos a una final y estuvimos muy cerca. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance, nos tocó perder. Hoy teníamos un compromiso de cerrar de la mejor manera, ganando y quedando primeros en la clasificación".

Embed "Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero nos tocó perder", el análisis de Eduardo Coudet sobre la derrota ante Belgrano. pic.twitter.com/kec5CDtK0h — River, el más grande (@RiverRMG) May 28, 2026

También se refirió a las críticas que recibió: "Cuando perdés somos todos entrenadores, todos genios. Que tendría que haber entrado uno o el otro. Los cambios del domingo no fueron defensivos. Hasta el 2-1 no nos patearon al arco, no sé si lo recordás. Sigo sosteniendo que para mí no es penal. Es imposible de manera natural".

Lautaro Rivero Eduardo Coudet se refirió al penal sancionado en contra de River en la final del Torneo Apertura.

Fue ahí cuando manifestó su pensar sobre el penal: "Si sacás las manos para atrás y las querés correr se te baja el hombro, ¿no? Ese es el análisis, que bajó el hombro. Paráte con un amigo, intentálo 100 veces y si no bajás el hombro te doy un premio".

Embed "PROBALO CON UN AMIGO Y SI NO BAJÁS EL HOMBRO TE DOY UN PREMIO"



El Chacho Coudet opinó sobre la jugada de la mano de Lautaro Rivero en la final del Torneo Apertura.#DSPORTSNoticiasNite pic.twitter.com/4Zij4Vp217 — DSPORTS (@DSports) May 28, 2026

Eduardo Coudet explicó qué pasó con Juanfer Quintero

En las últimas horas circularon rumores sobre el malestar de Juanfer Quintero quien solo disputó cinco minutos contra Belgrano y no estuvo presente frente a Blooming: "No lo entiendo, que Juanfer no estuviese en este partido lo sabíamos desde el jueves."

"Al otro día de Bragantino ya lo hablamos y el lunes estuvimos charlando porque tengo una gran relación con él, debe ser con el jugador que más hablé desde que he llegado. Una hora y media estuvimos charlando en mi oficina, sabíamos que al otro día se iba y me desayuné con que estábamos peleados, que había un destrato", continuó el entrenador.

Embed "No sé qué quieren lograr con eso. Tengo una muy buena relación con Juanfer, el lunes hablamos una hora y media en mi oficina.



El Chacho Coudet sobre los rumores de una posible salida de Juanfer Quintero. Además, contó que estaba hablada su ausencia el día de hoy. pic.twitter.com/P0n045313p — River, el más grande (@RiverRMG) May 28, 2026

"La verdad, no sé cuál es el objetivo, si tuviese una discusión con alguno de los jugadores no se podría ocultar, diría 'mirá, tuve un intercambio de opiniones'. Yo no miento, me pueden juzgar como entrenador pero como persona me manejo de una manera, soy muy claro y directo con mis jugadores y soy frontal. Alguien quería lograr algo. Es un jugador que es tenido en cuenta, para nada me dijo que se iba a ir ni mucho menos, las conjeturas que se hicieron no sé de dónde salieron. He hablado con el entrenador de la Selección Colombia también", expresó Eduardo Coudet tirando por el suelo los rumores de un distanciamiento.

coudet 2 Coudet piensa en alternativas para el segundo semestre.

El River de Coudet que se viene

En cuanto al futuro, se mostró entusiasmado en ser protagonista en la elección de refuerzos: "Es la primera vez desde que estoy que voy a poder tener participación y elegir jugadores de características que creo necesito para jugar a lo que quiero jugar. Seguramente que movimiento va a haber, creo que vamos a tener participación activa en el mercado y vamos a poder armar algo muy lindo".

"No es que no haya jugadores que no me gusten sus características hoy, simplemente que cada entrenador tiene su pensamiento y es el primer mercado que me va a tocar participar. Cuando vos llegás a un club y ya se inicio el torneo, tenés que adaptarte a lo que está o tratar de adaptar algunas características de jugadores a lo que vos pretendés. A veces sale mejor, otras veces cuesta un poco más", manifestó teniendo en cuenta que llegó a River con un plantel armado por Marcelo Gallardo.

Para terminar, se refirió a la posibilidad que llegue a River Nicolás Otamendi: "Ojalá que venga. Obviamente que es un jugador importantísimo, que está muy muy vigente y es un líder natural. Ojalá lo podamos tener, sería muy importante".