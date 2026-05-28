El enorme semestre de Independiente Rivadavia, en números

Los números del enorme semestre de Independiente Rivadavia

Pese a que en el torneo local no logró superar la instancia de octavos de final, donde cayó 2-1 ante Unión de Santa Fe, nada podrá opacar lo realizado por Independiente Rivadavia a lo largo del primer semestre del 2026.

El camino del Azul comenzó en San Luis, donde enfrentó a Estudiantes de Caseros por los 32avos de final de la Copa Argentina. El campeón defensor fue el encargado de abrir la nueva edición y lo hizo con un triunfo por 2-0 con los goles de Alex Arce y Gonzalo Ríos.

Al siguiente fin de semana comenzó la acción en la Liga Profesional, la cual supo dominar de principio a fin en la fase regular. Tras 16 presentaciones, Independiente Rivadavia acumuló diez triunfos, cuatro empates y dos derrotas. A esto se le suma la caída con el Tatengue, en octavos de final.

Este semestre histórico albergó la primera participación de la institución en la Copa Libertadores. El Azul compartió el Grupo C con Bolívar, Fluminense y Deportivo La Guaira. Al cabo de seis presentaciones, los comandados por Alfredo Berti se aseguraron la clasificación a playoffs como líderes de la zona.

lepra 3 Leonel Bucca abrió la victoria de la Lepra ante Bolívar.

Los números hablan de cinco triunfos y un empate a lo largo de la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente. Un hito que lo posiciona, con 16 puntos, como uno de los mejores primeros de la competencia.

El elenco mendocino no perdió en condición de visitante en lo que va de la temporada. Sus tres caídas se dieron en el Bautista Gargantini. Además, en su primera participación en el torneo continental, sumó de a tres en todas sus presentaciones fuera de Mendoza.

Pasando en limpio, Independiente Rivadavia disputó un total de 24 partidos en lo que va de la temporada (17 por el Torneo Apertura, 6 por Copa Libertadores y 1 por Copa Argentina):

24 partidos

16 triunfos

5 empates

3 derrotas

47 goles a favor

23 goles en contra

+24 en diferencia de gol

Independiente Rivadavia sumó 53 puntos de los 72 que disputó a lo largo del semestre. Esto se traduce en un 73,61% de efectividad para el equipo comandado por Alfredo Berti.

Los goleadores de Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia convirtió 47 goles a lo largo del semestre: