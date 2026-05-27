Torneo de Reserva: Independiente Rivadavia le ganó a Central Córdoba y Godoy Cruz cayó ante Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia ganó en Ciudad Deportiva

Por la decimoquinta fecha de la Zona B del Torneo Apertura de Reserva, Independiente Rivadavia recibió a Central Córdoba de Santiago del Estero en la Ciudad Deportiva. El Azul, que venía de ganarle 2-0 a San Martín de San Juan, sumó su segundo triunfo al hilo.

El equipo comandado por Nicolás Medina se hizo fuerte en condición de local pese a comenzar en desventaja en el marcador. A los 26 minutos de la primera etapa el Ferroviario pegó primero de la mano de Reynoso.

La respuesta por parte del dueño de casa llegó 10' más tarde. Matías Salvo, quien tuvo ante Aldosivi su debut en Primera, puso el 1-1 con el que los equipos se fueron al descanso en la Perla de Carrodilla.

Independiente Rivadavia consiguió el gol del triunfo de la mano de Tomás Ganduglia. El futbolista, que lució la camiseta 10 en su espalda, fue el encargado de anotar a los 36 minutos del complemento.

De esta manera la Lepra trepó al 12º lugar de la tabla de posiciones de la Zona B, con 18 unidades. Su próximo compromiso será, el miércoles 3 de junio, ante Estudiantes de La Plata en condición de visitante.

Godoy Cruz no pudo en su visita a Atlético Tucumán

En el marco de la decimoquinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura de Reserva, Godoy Cruz perdió en su visita a Atlético Tucumán. El Bodeguero no pudo ante los dueños de casa y se quedó con las manos vacías al perder por 3-1.

En la primera etapa el Tomba no encontró claridad en la zona ofensiva y se dedicó a defenderse. Gracias a las grandes respuestas de Santiago Correa, pudo irse al descanso sin recibir goles en su arco.

Cuando Godoy Cruz mejor estaba en el complemento, llegó el primero del dueño de casa. El reloj marcaba 15 minutos de la segunda etapa cuando Vallejo anotó el 1-0 para el dueño de casa. A los 35 Atlético Tucumán amplió la ventaja de la mano de Olima.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubGodoyCruz/status/2059726264647225401&partner=&hide_thread=false Final del partido. Godoy Cruz cayó por 3 a 1 frente a Atlético Tucumán por la duodécima fecha del campeonato. El gol Bodeguero lo marcó Joaquín Uroz.



Atl. Tucumán 3 1 Godoy Cruz#TorneoProyeccion#VamosTomba pic.twitter.com/W2YCSQ2n51 — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) May 27, 2026

El descuento del Tomba llegó tres minutos más tarde. Joaquín Uroz conectó un buen centro de Kevin Valdez e ilusionó a su equipo con la remontada. La visita se la jugó en ataque en búsqueda de la igualdad y terminó sufriendo en su propio arco. Pimienta, a los 48', puso cifras definitivas para el Decano.

De esta manera Godoy Cruz se quedó con 11 puntos y ocupa el 17º (y penúltimo) puesto de la tabla de posiciones de la Zona A. Su próximo partido será, el miércoles 3 de junio, ante Unión en condición de visitante.