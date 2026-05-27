Hijo de un policía y de una maestra: la joyita de Boca que convocó Claudio Úbeda

La joyita de Boca que convocó Claudio Úbeda

Matías Satas tiene 18 años, mide 1.84, se desempeña como defensor central con el aliciente que es zurdo - lo que de por sí ya abre un panorama seductor - y ha ganado aplausos por su técnica y capacidad de liderazgo.

Su habilidad no solo se destaca como una pieza clave en el armado de la saga defensiva en la Reserva de Boca conducida por Mariano Herrón, sino que, además, ya tiene varios partidos representando a la Selección argentina.

En 2024 disputó el Sudamericano Sub 15 donde el combinado nacional finalizó tercero y Diego Placente lo convocó a la Selección Sub 17 otorgándole la cinta de capitán en el Mundial de la categoría disputado en noviembre de 2025 (Argentina cayó en los 16avos de final frente a México en los penales tras empatar 2 a 2).

En octubre de 2025 integró la lista de los mejores 60 talentos a nivel mundial publicada por el prestigioso medio The Guardian, en su tradicional informe denominado "Next Generation", junto a Thomas De Martis, de Lanús, donde destacan a los mejores jugadores nacidos en 2008.

Matías Satas - Selección argentina Con 18 años brilla en la Reserva de Boca y en las categorías juveniles de la Selección argentina, donde es capitán.

Matías Satas vive un sueño en Boca

Las posibilidades de que el juvenil sume minutos el próximo jueves en el partido por Copa Libertadores son escasas teniendo en cuenta dos razones: primero, Marco Pellegrino será quien se desempeñe como titular; segundo, el partido será de gran calibre e importancia porque Boca se juega la clasificación a la próxima ronda del certamen internacional, por lo que no sería el escenario indicado.

En 2025 firmó contrato profesional siendo el primero de la categoría 2008 y hasta se animó a enfrentar a los micrófonos para explicar su rol dentro de la Reserva y de los planteles de la Selección argentina que ha integrado: "Siempre tenés que dar el ejemplo porque sos un referente. Hay que ser positivo y nunca negativo".

Además, como para graficar su juego, entre calidad y sensatez (es el encargado de patear los penales), detalló: "Me dicen que me parezco a Cuti Romero o a Lisandro Martínez"; Matías Satas vive un sueño en el Xeneize y todos los caminos indican que próximamente estará en los primeros planos del fútbol nacional tanto en Boca como en la Selección argentina.