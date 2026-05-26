Independiente Rivadavia visita a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra: hora, TV y probables formaciones

Independiente Rivadavia cierra el semestre ante Bolívar

La delegación de Independiente Rivadavia emprendió su viaje rumbo a Bolivia durante la jornada de este martes. Pasado el mediodía los futbolistas se subieron al avión con destino a Santa Cruz de la Sierra.

Este miércoles, desde las 21.30, el equipo comandado por Alfredo Berti buscará un triunfo que le permita estar entre los mejores primeros de la Copa Libertadores. Esto serviría para ser locales en unos hipotéticos cuartos o semifinales, ya que en caso de que se enfrenten dos primeros la llave se cerrará en la cancha del que más puntos haya obtenido en la fase de grupos.

La sorpresa en la lista de convocados pasa por dos nombres propios: Luis Sequeira y Sebastián Villa. El mediocampista volvió a estar en la nómina después de casi tres meses (la última vez fue el 11 de marzo).

Por su parte Sebastián Villa, que no fue convocado a disputar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, viajará por su cuenta desde Bogotá hasta Bolivia para vestir la camiseta de Independiente Rivadavia en este último partido del semestre.

Villa

Por su parte, la gran ausencia es la de Alex Arce. El delantero, goleador de la actual edición de la Copa Libertadores, se encuentra entrenando en Paraguay con muchas chances de asistir a la Copa del Mundo.

Pensando en el mano a mano ante Bolívar, hay dos jugadores de Independiente Rivadavia que recibieron dos amarillas y están al borde de la suspensión. Hablamos de Ezequiel Bonifacio y José Florentín. En caso de jugar y recibir su tercera amonestación, no podrán estar presentes en el partido de ida de los octavos de final. Cabe aclarar que al finalizar la fase de grupos, estas se limpian.

Probables formaciones