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Independiente Rivadavia visita a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra: hora, TV y probables formaciones

Independiente Rivadavia, el líder del Grupo C, visita a Bolívar en Santa Cruz de la Sierra. El duelo, que será este miércoles, comenzará a las 21.30

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Independiente Rivadavia cierra el Grupo C de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia cierra el Grupo C de la Copa Libertadores.

Independiente Rivadavia visitará a Bolívar este miércoles. Desde las 21.30, el Azul dirá presente en Santa Cruz de la Sierra en el marco de la sexta y última fecha del Grupo C de la Copa Libertadores. La Lepra, que ya tiene la clasificación y el primer puesto asegurados, buscará terminar la fase de grupos con la mayor cantidad posible de puntos.

El duelo, que debía disputarse en el Hernando Siles de La Paz, finalmente tendrá lugar en el estadio Ramón Aguilera Costas. El árbitro del encuentro será Guillermo Enrique Guerrero Alcivar y el juego se podrá ver en directo por la señal de Fox Sports. También podes seguirlo en vivo por Radio Nihuil.

Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia cierra el semestre ante Bolívar

La delegación de Independiente Rivadavia emprendió su viaje rumbo a Bolivia durante la jornada de este martes. Pasado el mediodía los futbolistas se subieron al avión con destino a Santa Cruz de la Sierra.

Este miércoles, desde las 21.30, el equipo comandado por Alfredo Berti buscará un triunfo que le permita estar entre los mejores primeros de la Copa Libertadores. Esto serviría para ser locales en unos hipotéticos cuartos o semifinales, ya que en caso de que se enfrenten dos primeros la llave se cerrará en la cancha del que más puntos haya obtenido en la fase de grupos.

La sorpresa en la lista de convocados pasa por dos nombres propios: Luis Sequeira y Sebastián Villa. El mediocampista volvió a estar en la nómina después de casi tres meses (la última vez fue el 11 de marzo).

Por su parte Sebastián Villa, que no fue convocado a disputar el Mundial 2026 con la Selección de Colombia, viajará por su cuenta desde Bogotá hasta Bolivia para vestir la camiseta de Independiente Rivadavia en este último partido del semestre.

Villa

Por su parte, la gran ausencia es la de Alex Arce. El delantero, goleador de la actual edición de la Copa Libertadores, se encuentra entrenando en Paraguay con muchas chances de asistir a la Copa del Mundo.

Pensando en el mano a mano ante Bolívar, hay dos jugadores de Independiente Rivadavia que recibieron dos amarillas y están al borde de la suspensión. Hablamos de Ezequiel Bonifacio y José Florentín. En caso de jugar y recibir su tercera amonestación, no podrán estar presentes en el partido de ida de los octavos de final. Cabe aclarar que al finalizar la fase de grupos, estas se limpian.

Probables formaciones

  • Bolívar: Carlos Lampe; Luis Paz, Xavier Arreaga, Santiago Echeverría, José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Tonino Melgar; Brian Oyola, Dorny Romero y Patricio Rodríguez. DT: Alejandro Restrepo.
  • Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Luciano Gómez o Alessandro Riep, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, Rodrigo Atencio; Matías Fernandez, Fabrizio Sartori y Sebastián Villa. DT Alfredo Berti.
  • Hora: 21.30
  • Estadio: Ramón Aguilera Costas
  • Árbitro: Guillermo Enrique Guerrero Alcivar
  • TV: Fox Sports

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