La RAE dio una tajante respuesta de cómo debe decirse "click" en español

Si es un fiel consumidor de las plataformas sociales probablemente ha visto que varios contenidos y demás usuarios escriben la palabra con la letra k, 'click', sin embargo, esta es una forma incorrecta de utilizarlo.

Sin embargo, la Real Academia Española (RAE) recomienda el uso de términos en español que pueden reemplazar este extranjerismo sin perder precisión ni claridad.

Según la RAE, los términos recomendados para sustituir “click” en español son los siguientes:

Clic : adaptación gráfica del término inglés. Es el equivalente adecuado y más utilizado en español. Ejemplo: “Hacé clic en el enlace para más información”.

: adaptación gráfica del término inglés. Es el equivalente adecuado y más utilizado en español. Ejemplo: “Hacé clic en el enlace para más información”. Clicar o Cliquear: verbos formados a partir de “clic”, que significan ‘pulsar con el ratón’. Ejemplo: “Para abrir el documento, clica en el icono”. Aunque ambos términos son válidos, el más común y recomendado es hacer clic.

¿Qué dice Fundeu?

En español existen tres formas diferentes para expresar la acción de pulsar alguno de los botones del ratón (en algunos países de Hispanoamérica, mouse): hacer clic, clicar y cliquear.

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La expresión hacer clic, tal como indica el Diccionario panhispánico de dudas, se creó a partir de la voz clic, que según el diccionario académico es la ‘onomatopeya usada para reproducir ciertos sonidos, como el que se produce al apretar el gatillo de un arma, pulsar un interruptor, etc.’, y también la ‘pulsación que se hace mediante un ratón u otro dispositivo apropiado de una computadora para dar una instrucción’.

Con esa misma palabra se creó el verbo clicar (que se conjuga igual que picar) y está recogido, además de en el Diccionario de la lengua española, en varias obras de uso del español actual, como el Clave, con el significado de ‘pulsar alguno de los botones del ratón de la computadora’.

A partir de clic también se formó el verbo cliquear (que se conjuga como saquear), que también registran la Academia y el Clave, y es la forma preferida en algunos países de América.

Fuente: fundeu.es y tn.com.ar