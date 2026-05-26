Boca, a días de una final en La Bombonera: ¿concentran Cavani y Merentiel?

Pensando en este trascendental partido, Claudio Úbeda tendrá que meter mano en el equipo. El pasado viernes se conoció que Miguel Merentiel se desgarró y, pese a su deseo de estar, sería imposible verlo entre los titulares.

Como consecuencia de la lesión muscular de la Bestia, sumada a la baja ya conocida de Adam Bareiro (estos conformaban la dupla titular para el Sifón), el DT deberá optar por la presencia de Milton Giménez y Exequiel Zeballos.

Pero esto no es todo. Edinson Cavani, quien se perfilaba para meterse entre los convocados, será baja una vez más. El Matador volvió a sentir molestias en la zona lumbar y se perderá el último partido del semestre.

En el entrenamiento de este martes, mientras formaba parte del equipo suplente, el uruguayo estuvo apenas 15 minutos en cancha. Un fuerte dolor le trajo un nuevo dolor de cabeza y lo marginó del verde césped.

cavani 7 Edinson Cavani se resintió de su dolor en la zona lumbar y no irá ni al banco ante Universidad Católica.

La probable formación de Boca

Si bien resta el entrenamiento de este miércoles, donde Claudio Úbeda terminará por confirmar el equipo titular y la lista de convocados, todo indica que el director técnico pondrá en cancha a: Leandro Brey; Malcom Braida, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ánder Herrera, Tomás Aranda; Exequiel Zeballos y Milton Giménez.

Qué necesita Boca para clasificar

Con los resultados que se dieron en la fecha 5, Universidad Católica se posiciona como el líder del Grupo D de la Copa Libertadores con 10 puntos. Por detrás aparecen Cruzeiro (8) y Boca (7). Barcelona, con tres unidades, quedó fuera de todo.

El panorama es claro: si el Xeneize le gana a Universidad Católica, avanzará a los octavos de final. En este hipotético caso sería primero o segundo, dependiendo lo que suceda con los brasileros.

Si gana

Se clasifica a octavos de final de la Copa Libertadores

Y Cruzeiro pierde o empata: será primero

Y Cruzeiro gana: será segundo

Si empata

Jugará la Copa Sudamericana siendo tercero del Grupo D

Si pierde