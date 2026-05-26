De la que te salvaste Boca: el refuerzo que coqueteó con Román, firmó en otro club y quieren que renuncie

Luego de idas y vueltas el colombiano firmó con Vasco da Gama, pero no está viviendo buenos momentos en el club y fue duramente criticado por los hinchas quienes exigieron que se vaya,

Marino Hinestroza Marino Hinestroza estuvo de llegar a Boca, pero eligió el Vasco da Gama.

De la que te salvaste Boca: las estadísticas de Marino Hinestroza

El delantero confirmó que le gustaría vestir los colores del Xeneize, pero paralelamente no terminaba de cerrar su contrato con el equipo argentino mientras negociaba con otros conjuntos que también querían contar con sus goles. Goles devaluados porque su presente en el Vasco da Gama deja mucho que desear.

El colombiano de 23 años disputó 18 partidos con la camiseta del equipo brasileño, aunque no logró convertir goles y solo ha realizado una asistencia, cifras muy lejanas a las que proyectaban en el inicio del torneo. Para colmo, con 20 puntos se ubica a a dos de los puestos de descenso en el Brasileirao.

En la Copa Sudamericana el Vasco tiene 7 puntos en el Grupo G que comparte con Olimpia (10 puntos), Audax Italiano (7) y Barracas Central (3). En la sexta fecha depende de sí mismo ya que visitará al equipo argentino y debe ganar para clasificar a la siguiente ronda.

El equipo brasileño pagó seis millones de euros por su incorporación y el 80% de su ficha, un precio que también estuvo dispuesto a a invertir Boca para tener en sus filas a Hinestroza, algo que finalmente no sucedió.

Marino Hinestroza La historia que respondió el delantero luego que se cayera su pase a Boca.

Coqueteó con Boca y ahora quieren echarlo del club

La mala situación en el Brasileirao despertó la furia de los hinchas, quienes se acercaron a las inmediaciones del predio Moacyr Barbosa para reclamar contra los jugadores.

Fue así que cuando pasó Marino Hinestroza la voz de los simpatizante se hicieron escuchar: "Volvete a Colombia, pediles que te echen", además de un "Vete a la mierda" que aún retumba en el jugador.

Embed La Torcida de Vasco Da Gama hablo amablemente con los jugadores, tras la derrota contra RB Bragantino.



El que la paso muy mal fue MARINO HINESTROZA.



"Sos un hijo de puta, ANDATE DEL CLUB, pediles que te echen" Le dijeron al jugador Colombiano. pic.twitter.com/05dEg9Nd9z — BARRAS DEL MUNDO (@Barras_LATAM) May 26, 2026

Trascendió que cuando logró ingresar al lugar el delantero colombiano estalló en llanto en un momento colmado de tensión. Desde Brasil expresaron que mientras que Hinestroza fue uno de los jugadores más castigados algunos fueron bancados por los hinchas: el colombiano Carlos Cuesta y los brasileños Cauan Barros y Thiago Mendes.