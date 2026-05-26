Inicio Ovación Fútbol River Plate
Sin filtros

"No tienen prestigio": la palabra autorizada que destrozó al plantel de River

El hijo de Angelito, ex jugador de River y ex ayudante de campo de Ramón Díaz criticó sin reparos al plantel que cayó en la final del Torneo Apertura

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
El plantel de River fue duramente criticado tras caer en la final.

El plantel de River fue duramente criticado tras caer en la final.

Omar Labruna es palabra autorizada en River Plate ya que defendió los colores del club entre 1976 y 1981, es hijo del histórico Ángel Amadeo Labruna y fue ayudante de campo de Ramón Díaz en dos etapas gloriosas de la institución (1995 - 2000 y 2001-2002).

En diálogo con La Página Millonaria no escatimó en palabras para definir lo que representó caer en la final del Torneo Apertura en una derrota que se consumó en apenas tres minutos, aunque durante el resto del partido los dirigidos por Eduardo Coudet nunca lograron imponer su juego.

Omar Labruna
Omar Labruna no se anduvo con rodeos para hablar sobre la actualidad de River.

Omar Labruna no se anduvo con rodeos para hablar sobre la actualidad de River.

Omar Labruna destrozó al plantel de River

El ex jugador de 69 años comenzó manifestando cómo se siente al perder la oportunidad que el Millonario se coronara campeón del fútbol argentino: "Estoy triste y enojado. Las dos cosas. Primero triste, porque cuando pierde River es lo que me nace. Yo pedí hace unos días que estos muchachos imaginen los que es coronarse con River y dar una vuelta olímpica con River. Lo que pedía era que entreguen un 100 por ciento".

Luego comenzó con las críticas al plantel: "Ya tengo que hilar más fino e ir a las bases. Creo que estos jugadores no tienen la capacidad para ponerse la camiseta de River, no tienen el prestigio, no están a la altura de las circunstancias, no dan lo que tienen que dar, cometen errores infantiles".

Allí analizó el empate del Pirata que llegó tras un corner de Lucas Zelarayán y el cabezazo de Leonardo Morales: "El primer gol de Belgrano, uno de ellos salta entre cuatro jugadores de River. Entonces para qué el entrenador practica la pelota parada si después en el partido están dormidos y permiten que nos empaten. ¿Cómo no voy a estar con bronca y cómo no voy a estar triste?".

Embed

Además, para concluir, también se refirió al juego del conjunto de Ezeiza haciendo hincapié en que llegar a la final fue casi una casualidad: "Yo insisto en que River no es un equipo de jerarquía, llegó a esta final porque se dieron las circunstancias, porque el Chacho empujó, porque se dieron algunos resultados, porque ganamos a último momento, pero siempre dijimos que el cómo en River es importante".

Omar Labruna - Ramón Díaz
Omar Labruna y Ram&oacute;n D&iacute;az hicieron una gran dupla de trabajo en River.

Omar Labruna y Ramón Díaz hicieron una gran dupla de trabajo en River.

Omar Labruna eligió los 5 refuerzos que tiene que tener River

Antes de la final por el Torneo Apertura Labruna se animó a elegir a cinco jugadores que debería sumar el plantel Millonario en junio:

  • Nicolás Otamendi.
  • Benjamín Rollheiser.
  • Franco Ibarra.
  • Esequiel Barco.
  • Mauro Icardi.

En La Página Millonaria Omar Labruna eligió a un defensor central, un volante, un delantero y dos futbolistas de ataque que son gambeteadores y creativos para reforzar un plantel que luce diezmado tras perder la final y hay rumores de depuración de jugadores de cara al segundo semestre del año.

Temas relacionados:

Más sobre Fútbol

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas