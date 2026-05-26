"No tienen prestigio": la palabra autorizada que destrozó al plantel de River

Omar Labruna destrozó al plantel de River

El ex jugador de 69 años comenzó manifestando cómo se siente al perder la oportunidad que el Millonario se coronara campeón del fútbol argentino: "Estoy triste y enojado. Las dos cosas. Primero triste, porque cuando pierde River es lo que me nace. Yo pedí hace unos días que estos muchachos imaginen los que es coronarse con River y dar una vuelta olímpica con River. Lo que pedía era que entreguen un 100 por ciento".

Luego comenzó con las críticas al plantel: "Ya tengo que hilar más fino e ir a las bases. Creo que estos jugadores no tienen la capacidad para ponerse la camiseta de River, no tienen el prestigio, no están a la altura de las circunstancias, no dan lo que tienen que dar, cometen errores infantiles".

Allí analizó el empate del Pirata que llegó tras un corner de Lucas Zelarayán y el cabezazo de Leonardo Morales: "El primer gol de Belgrano, uno de ellos salta entre cuatro jugadores de River. Entonces para qué el entrenador practica la pelota parada si después en el partido están dormidos y permiten que nos empaten. ¿Cómo no voy a estar con bronca y cómo no voy a estar triste?".

Embed "CREO QUE ESTOS JUGADORES NO TIENEN LA CAPACIDAD DE PONERSE LA CAMISETA DE RIVER"



El descargo de Omar Labruna. pic.twitter.com/Don5B0sPty — La Página Millonaria (@RiverLPM) May 25, 2026

Además, para concluir, también se refirió al juego del conjunto de Ezeiza haciendo hincapié en que llegar a la final fue casi una casualidad: "Yo insisto en que River no es un equipo de jerarquía, llegó a esta final porque se dieron las circunstancias, porque el Chacho empujó, porque se dieron algunos resultados, porque ganamos a último momento, pero siempre dijimos que el cómo en River es importante".

Omar Labruna - Ramón Díaz Omar Labruna y Ramón Díaz hicieron una gran dupla de trabajo en River.

Omar Labruna eligió los 5 refuerzos que tiene que tener River

Antes de la final por el Torneo Apertura Labruna se animó a elegir a cinco jugadores que debería sumar el plantel Millonario en junio:

Nicolás Otamendi.

Benjamín Rollheiser.

Franco Ibarra.

Esequiel Barco.

Mauro Icardi.

En La Página Millonaria Omar Labruna eligió a un defensor central, un volante, un delantero y dos futbolistas de ataque que son gambeteadores y creativos para reforzar un plantel que luce diezmado tras perder la final y hay rumores de depuración de jugadores de cara al segundo semestre del año.