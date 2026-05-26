Cambio de planes para Independiente Rivadavia y el cruce con Tigre por la Copa Argentina

El encuentro que Independiente Rivadavia y Tigre deben jugar por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 finalmente no se disputará el martes 2 de junio, como se especulaba desde la semana pasada.
El encuentro que Independiente Rivadavia y Tigre deben jugar por los 16avos de final de la Copa Argentina no se disputará el martes 2 de junio, como se especulaba desde la semana pasada.
El encuentro que Independiente Rivadavia y Tigre deben jugar por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 finalmente no se disputará el martes 2 de junio, como se especulaba desde la semana pasada.
La fecha y la sede en la provincia de Córdoba habían sido confirmadas extraoficialmente, pero la decisión final de acuerdo entre ambos clubes y la organización del certamen es jugarlo en julio, después del receso por el Mundial 2026.
Tanto la Lepra como el Matador de Victoria tienen que jugar esta semana por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, y extender el semestre una semana más les quedaba al menos incómodo en su planificación.
La decisión de la AFA y la organización de la Copa Argentina era completar los 16avos de final antes del Mundial, pero más de un equipo manifestó que preferían postergar ese compromiso para julio cuando se reanude la actividad.
De esta manera, el plantel de Independiente Rivadavia cerrará el semestre con el partido de este miércoles en Bolivia por la 6ta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Hay 5 partidos sin programar y otros 3 que tienen fecha establecida en el sitio oficial, pero aún no confirman la sede y el horario.
Ya jugaron
Sábado 30/5
Domingo 31/5 (hora y sede a confirmar)
Sábado 6/6 (hora y sede a confirmar)
Día y horario a confirmar