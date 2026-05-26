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Cambio de planes para Independiente Rivadavia y el cruce con Tigre por la Copa Argentina

El encuentro que Independiente Rivadavia y Tigre deben jugar por los 16avos de final de la Copa Argentina no se disputará el martes 2 de junio, como se especulaba desde la semana pasada.

Juan Pablo García
Por Juan Pablo García [email protected]
La Lepra cerrará el semestre en Bolivia.

La Lepra cerrará el semestre en Bolivia.

El encuentro que Independiente Rivadavia y Tigre deben jugar por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026 finalmente no se disputará el martes 2 de junio, como se especulaba desde la semana pasada.

La fecha y la sede en la provincia de Córdoba habían sido confirmadas extraoficialmente, pero la decisión final de acuerdo entre ambos clubes y la organización del certamen es jugarlo en julio, después del receso por el Mundial 2026.

Lepra 2
Independiente Rivadavia postergó para julio su partido con Tigre por la Copa Argentina.

Independiente Rivadavia postergó para julio su partido con Tigre por la Copa Argentina.

Tanto la Lepra como el Matador de Victoria tienen que jugar esta semana por Copa Libertadores y Copa Sudamericana, respectivamente, y extender el semestre una semana más les quedaba al menos incómodo en su planificación.

La decisión de la AFA y la organización de la Copa Argentina era completar los 16avos de final antes del Mundial, pero más de un equipo manifestó que preferían postergar ese compromiso para julio cuando se reanude la actividad.

De esta manera, el plantel de Independiente Rivadavia cerrará el semestre con el partido de este miércoles en Bolivia por la 6ta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Hay 5 partidos sin programar y otros 3 que tienen fecha establecida en el sitio oficial, pero aún no confirman la sede y el horario.

Ya jugaron

  • Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0
  • Deportivo Morón 1 - Midland 2
  • Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0
  • Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)
  • Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)
  • Talleres 0 - Atlético Tucumán 3
  • Unión 0 - Independiente 2

Sábado 30/5

  • A las 15 Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano, en Santiago del Estero
  • A las 18 Instituto vs. Lanús, en Rosario

Domingo 31/5 (hora y sede a confirmar)

  • Defensa y Justicia vs. Racing
  • Estudiantes vs. Rosario Central

Sábado 6/6 (hora y sede a confirmar)

  • San Lorenzo vs. Riestra

Día y horario a confirmar

  • River vs. Aldosivi
  • Independiente Rivadavia vs. Tigre
  • Estudiantes vs. Rosario Central
  • Barracas vs. Huracán
  • Boca vs. Sarmiento

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