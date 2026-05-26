Cambio de planes para Independiente Rivadavia y el cruce con Tigre por la Copa Argentina

La decisión de la AFA y la organización de la Copa Argentina era completar los 16avos de final antes del Mundial, pero más de un equipo manifestó que preferían postergar ese compromiso para julio cuando se reanude la actividad.

De esta manera, el plantel de Independiente Rivadavia cerrará el semestre con el partido de este miércoles en Bolivia por la 6ta y última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los 16avos de final de la Copa Argentina

Hay 5 partidos sin programar y otros 3 que tienen fecha establecida en el sitio oficial, pero aún no confirman la sede y el horario.

Ya jugaron

Gimnasia La Plata 3 - Acassuso 0

3 - Acassuso 0 Deportivo Morón 1 - Midland 2

2 Vélez 2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0

2 - Gimnasia y Tiro de Salta 0 Banfield 1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4)

1 (5) - San Martín de Tucumán 1 (4) Platense 0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3)

0 (4) - San Martín de San Juan 0 (3) Talleres 0 - Atlético Tucumán 3

3 Unión 0 - Independiente 2

Sábado 30/5

A las 15 Gimnasia de Jujuy vs. Belgrano, en Santiago del Estero

A las 18 Instituto vs. Lanús, en Rosario

Domingo 31/5 (hora y sede a confirmar)

Defensa y Justicia vs. Racing

Estudiantes vs. Rosario Central

Sábado 6/6 (hora y sede a confirmar)

San Lorenzo vs. Riestra

Día y horario a confirmar