Lautaro Rivero realizó un sensible descargo tras ser apuntado como el responsable de la derrota de River

Las dos jugadas por las que es apuntado Lautaro Rivero

Se disputaban los 32 minutos del complemento en la final del Torneo Apertura y hasta el momento el triunfo era de River quienes se imponían por 2 a 1.

No obstante, en un ataque de Belgrano Lautaro Rivero realizó un movimiento con su brazo izquierdo que finalizó con la sanción de tiro de penal para el Pirata, lo que provocó la furia del elenco de Ezeiza. Para colmo, luego de revisiones en el VAR, Uvita Fernández cambió su disparo desde el punto de penal por gol en el minuto 85, lo que representó el 2 a 2.

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Todo Belgrano reclama revisión en el VAR ante River



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Minutos después, a los 88, un centro desde la izquierda del Mudo Vázquez se desvió en Emiliano Rigoni y Uvita Fernández no perdonó: realizó un remate algo desperfecto que terminó en el fondo de la red, desatando la locura del conjunto cordobés.

Embed Que quite del mudo, que golazo de Uvita !!!! pic.twitter.com/1ZufWvlQFS — Pablo Rosendo González (@Pablo_Rosendo) May 25, 2026

Los jugadores de River que estaban más cerca del delantero Pirata eran Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, quien otra vez quedó en el centro de la tormenta.

El sensible descargo de Lautaro Rivero

El defensor publicó una historia en Instagram donde dio a conocer su sentir en este difícil momento: "Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer".

"Me voy con bronca porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. Pero les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto", continuó la reflexión del jugador Millonario.

Posteo Lautaro Rivero La publicación de Lautaro Rivero en un momento difícil.

Para finalizar, manifestó: "Dios siempre da revancha".