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Con hambre de revancha

Lautaro Rivero realizó un sensible descargo tras ser apuntado como el responsable de la derrota de River

Dos jugadas fueron claves para la caída de River y Lautaro Rivero protagonizó ambas; es por eso que le envió un mensaje a los hinchas

Emanuel Trilla Donoso
Por Emanuel Trilla Donoso [email protected]
Lautaro Rivero en un momento de introspección total.

Lautaro Rivero en un momento de introspección total.

El principal apuntado en la caída de River Plate en la final del Torneo Apertura fue Lautaro Rivero, defensor de 22 años que fue partícipe de dos jugadas que fueron letales para los dirigidos de Eduardo Coudet ya que finalizaron con los tantos de Uvita Fernández, el gran héroe de la final.

Con los ánimos más calmados y luego de un tiempo prudente Rivero decidió expresarse en las redes sociales en un mensaje que intenta calmar a los hinchas del Millonario.

Lautaro Rivero
Lautaro Rivero fue titular frente a Belgrano.

Lautaro Rivero fue titular frente a Belgrano.

Las dos jugadas por las que es apuntado Lautaro Rivero

Se disputaban los 32 minutos del complemento en la final del Torneo Apertura y hasta el momento el triunfo era de River quienes se imponían por 2 a 1.

No obstante, en un ataque de Belgrano Lautaro Rivero realizó un movimiento con su brazo izquierdo que finalizó con la sanción de tiro de penal para el Pirata, lo que provocó la furia del elenco de Ezeiza. Para colmo, luego de revisiones en el VAR, Uvita Fernández cambió su disparo desde el punto de penal por gol en el minuto 85, lo que representó el 2 a 2.

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Minutos después, a los 88, un centro desde la izquierda del Mudo Vázquez se desvió en Emiliano Rigoni y Uvita Fernández no perdonó: realizó un remate algo desperfecto que terminó en el fondo de la red, desatando la locura del conjunto cordobés.

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Los jugadores de River que estaban más cerca del delantero Pirata eran Lucas Martínez Quarta y Lautaro Rivero, quien otra vez quedó en el centro de la tormenta.

El sensible descargo de Lautaro Rivero

El defensor publicó una historia en Instagram donde dio a conocer su sentir en este difícil momento: "Quiero compartir con esta historia lo que viví ayer".

"Me voy con bronca porque la ilusión era enorme y sé lo que significa esta camiseta. Pero les prometo que el compromiso es total y que voy a seguir dejando todo lo mejor de mí para llevar a River a lo más alto", continuó la reflexión del jugador Millonario.

Posteo Lautaro Rivero
La publicación de Lautaro Rivero en un momento difícil.

La publicación de Lautaro Rivero en un momento difícil.

Para finalizar, manifestó: "Dios siempre da revancha".

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