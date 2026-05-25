Ringo Bonavena y los números de una leyenda del boxeo argentino y mundial

Ringo Bonavena y una vida al límite y en el Olimpo del Boxeo

Vivió y murió de la misma manera: al límite, desafiando. El 22 de mayo de 1976 se apagaba la materia, la carne, y se encendía la leyenda. Ross Brymer, un guardaespaldas del lupanar Mustang Ranch de Reno, Nevada, lo asesinaba de un balazo con un fusil de caza mayor calibre 30-06 (también de uso militar) por una disputa con el dueño del local Joe Conforte, dueño de su contrato.

boxeo-oscar ringo bonavena-01 (1) La revista El Gráfico publicó en 1973 esta foto denominada Los Siete Locos, donde Ringo Bonavena posa con Hugo Gatti sobre sus espaldas, junto a René Huoseman, el nadador Alfredo Falconi, y el basquetbolista Norberto Draghi.

Oscar Ringo Bovanena y el boxeo de esplendor

En la era más brillante, mediática y competitiva de los pesos pesados, el argentino Ringo Bonavena dijo presente y enfrentó a los mejores y de visitante. El 4 de septiembre le ganó en una de las peleas más promocionadas de la historia del boxeo argentino (la otra fue la de Justo Suárez con Julio Mocoroa) al campeón argentino de pesos completos Gregorio Goyo Peralta, y se consagró con 22 años en el más joven en coronarse en esta categoría en el país.

Embed - Oscar Bonavena derrota a Gregorio Peralta en el Luna Park 1965

Todos los amantes del pugilismo, y hasta los neófitos, conocen el nombre de Muhammad Ali (ex Cassius Clay), por quien se invento el apodo GOAT (Great Of the All Times/ Más Grande Todos los Tiempos) que ahora unge a Lionel Messi. El gran objetivo de Ringo fue enfrentarlo a él, y lo consiguió. Además supo igualar a este histriónico y popular peleador en lo que lo destacaba: ser mediático.

Embed - Oscar Bonavena vs Muhammad Ali - épico cara a cara (subtitulado)

Alí fue el mejor en manejar la autopromoción de sus peleas, donde acaparaba la atención de los medios, en pleno auge de las transmisiones vía satélite, y llevaba a delante un doble propósito: condicionar psicológicamente a sus rivales. En esa "pelea", Bonavena le empató el duelo, con los pocos medios disponibles para un muchacho venido del Sur del mundo.

Embed - 19681210 - Fight 22 - Joe Frazier Vs Oscar Bonavena

Bonavena enfrentó a hombres de la talla de Zora Folley, George Chuvalo, dos veces con el legendario Joe Frazier, sombra de Alí, con quien encarnaron la trilogía de peleas más famosas del boxeo mundial, y lo tiró dos veces; aunque las tarjetas lo dieron perdedor al Quemero Ringo. Se midió -y perdió - en eliminatoria mundialista con Jimmy Ellis, y Ron Lyle.

Los números de Ringo Bonavena