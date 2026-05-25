Para ponderar una figura como la del boxeador Ringo Bonavena, inicialmente hay que contextualizar su época, y precisamente este personaje, que alcanzó en nuestro país y fuera de el el título de leyenda, brilló en los años socialmente más turbulentos de la segunda mitad del siglo pasado.
Ringo Bonavena y los números de una leyenda del boxeo argentino y mundial
Se cumplió el 50° aniversario de la muerte -por asesinato- de quien fuera una figura paradigmática del boxeo de los '60 y '70: Oscar Ringo Bonavena
Oscar Natalio Ringo Bonavena nació el 25 de septiembre de 1942, plena Segunda Guerra Mundial, en el barrio de Parque Patricios, en Buenos Aires, y como el 99,999% de los niños argentinos soñaba con ser futbolista y jugar en su amado -y cercano- Club Atlético Huracán. Su gran porte y andar torpe de alguien de pies planos le truncó el anhelo. Sin embargo, en el gimnasio del Globo, su fortaleza y falta de temor lo llevaría al deporte donde brilló: el boxeo.
Ringo Bonavena y una vida al límite y en el Olimpo del Boxeo
Vivió y murió de la misma manera: al límite, desafiando. El 22 de mayo de 1976 se apagaba la materia, la carne, y se encendía la leyenda. Ross Brymer, un guardaespaldas del lupanar Mustang Ranch de Reno, Nevada, lo asesinaba de un balazo con un fusil de caza mayor calibre 30-06 (también de uso militar) por una disputa con el dueño del local Joe Conforte, dueño de su contrato.
Oscar Ringo Bovanena y el boxeo de esplendor
En la era más brillante, mediática y competitiva de los pesos pesados, el argentino Ringo Bonavena dijo presente y enfrentó a los mejores y de visitante. El 4 de septiembre le ganó en una de las peleas más promocionadas de la historia del boxeo argentino (la otra fue la de Justo Suárez con Julio Mocoroa) al campeón argentino de pesos completos Gregorio Goyo Peralta, y se consagró con 22 años en el más joven en coronarse en esta categoría en el país.
Todos los amantes del pugilismo, y hasta los neófitos, conocen el nombre de Muhammad Ali (ex Cassius Clay), por quien se invento el apodo GOAT (Great Of the All Times/ Más Grande Todos los Tiempos) que ahora unge a Lionel Messi. El gran objetivo de Ringo fue enfrentarlo a él, y lo consiguió. Además supo igualar a este histriónico y popular peleador en lo que lo destacaba: ser mediático.
Alí fue el mejor en manejar la autopromoción de sus peleas, donde acaparaba la atención de los medios, en pleno auge de las transmisiones vía satélite, y llevaba a delante un doble propósito: condicionar psicológicamente a sus rivales. En esa "pelea", Bonavena le empató el duelo, con los pocos medios disponibles para un muchacho venido del Sur del mundo.
Bonavena enfrentó a hombres de la talla de Zora Folley, George Chuvalo, dos veces con el legendario Joe Frazier, sombra de Alí, con quien encarnaron la trilogía de peleas más famosas del boxeo mundial, y lo tiró dos veces; aunque las tarjetas lo dieron perdedor al Quemero Ringo. Se midió -y perdió - en eliminatoria mundialista con Jimmy Ellis, y Ron Lyle.
Los números de Ringo Bonavena
- 22: Los años de edad con que se consagró campeón argentino de peso pesado en 1965 frente a Goyo Peralta, marcando un hito recién superado este pasado sábado por Karim Crücce, con 20.
- 25.236: En la pelea con Peralta marcaron este insuperado récord de venta de entradas en el Luna Park de Buenos Aires.
- 79.1: Estos fueron los puntos de rating en Argentina para la televisación en directo de su pelea con Muhammad Alí del 7 de diciembre de 1970.
- 150.000: Fue la cantidad de personas que asistieron a su velatorio, realizado en el Luna Park, donde se llegó a ver 30 cuadras de fila para entrar.
- 68: Estas fueron en total sus peleas como profesional, donde sus primeras 9 fueron en Estados Unidos, donde debutó. Se fue del país al perder su licencia amateur por inconducta en los Juegos Panamericanos de San Pablo (Brasil) en 1963. Obtuvo 58 triunfos, 44 por KO; 9 derrotas y 1 empate.
- 3: Películas lo tuvieron como actor: Muchachos impacientes (1966), Pasión dominguera (1970), y Los chantas (1975).
- 1: Grabó un disco con el éxito: Pio Pio Pa
- 2010: Se estrenó la película Love Ranch protagonizada por Joe Pesci y Helen Mirren, basada en la vida de Ringo, pero sin permisos para el uso del nombre
- 2023: La cadena plataforma Star+ lanzó la serie biográfica "Ringo, gloria y muerte", basada en su vida y protagonizada por Jerónimo Bosia.