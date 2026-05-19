Boxeo internacional: los argentinos Mirco Cuello, Alan Chaves y el Puma Martínez son los mejores rankeados

Mirco Cuello fue campeón mundial y ahora es retador número 1 en la AMB

El santafesino Mirco Cuello se consagró campeón mundial interino pluma en agosto del 2025 al derrotar al mexicano Sergio Ríos por nocaut en el segundo asalto. La primera defensa sería ante el japonés Tomoki Kameda, pero una lesión de éste hizo que se postergara el pleito, y por extenderse los plazos para realizar la defensa, la AMB le quitó el título.

Sin embargo, la Asociación no dejó con las manos vacías a Cuello, y lo puso como retador número 1 (mandatario) del campeón regular, el estadounidense Brandon Figueroa.

Puma-Martínez.jpg Fernando Daniel el Puma Martínez tuvo dos inolvidables batallas contra el japonés Kazuto Ioka por el título mundial supermosca.

Uno por uno los argentinos rankeados en el boxeo internacional

Precisamente y chequeando en forma individual a cada entidad, la AMB es la más poblada por boxeadores con licencia FAB, mostrados desde la categoría más chica a la más alta, así aparecen en la Asociación Mundial.

Ranking AMB

Mosca: Joel Agustín Contreras (La Rioja), 7° (11-1-0, 3 KO)

Supermosca: Fernando Puma Martínez, 10° (18-1-0, 9 KO)

Pluma: Mirco Cuello, 1° (16-0-0, 13 KO)

Superpluma: Josue Agüero, 10° (15-0-0, 7 KO)

Superligero: Rubén Néstor Muñoz, 14° (18-3-0, 14 KO)

Superwelter: Ismael Flores, 9° (18-1-1, 12 KO)

Crucero: Yamil Peralta, 11° (18-1-1, 10 KO)

boxeo-alan chaves (1) El Veneno. El bonaerense Alan Chaves es otra de las grandes promesas del boxeo argentino.

Ranking CMB

Mosca: Tobías Reyes, 15°(18-2-1,16 KO)

Supermosca: Fernando Puma Martínez, 10° (18-1-0, 9 KO)

Ligero: Alan Chaves, 7° (22-0-0, 19 KO)

Superligero: José Ángel Rosa, 8° (32-1-0, 24 KO)

Superwelter: Francisco Verón, 6° (17-1-1, 10 KO)

Crucero: Yamil Peralta, 11° (18-1-1, 10 KO); Kevin Ramírez, 9° (12-0-2, 4 KO)

Ranking FIB

Ligero: Alan Chaves, 7° (22-0-0, 19 KO)

Minimosca: Junior Zárate, (27-6-0, 10 KO)

Ranking OMB