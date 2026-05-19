El boxeo profesional argentino está dejando poco a poco un prolongado letargo y los pugilistas nacionales aparecen, con cuentagotas, en los escalafones de las cuatro entidades mundiales que reconoce la Federación Argentina de Box. Los más encumbrados son Mirco Cuello, Alan Chaves y el ex campeón mundial supermosca AMB y FIB Fernando Martínez.
Boxeo internacional: los argentinos Mirco Cuello, Alan Chaves y el Puma Martínez son los mejores rankeados
Las principales entidades del boxeo internacional, sin mendocinos en sus rankings, tienen al Puma Martínez, Mirco Cuello y Alan Chaves como mejores clasificados
Consultados los últimos rankings de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA/AMB), Consejo Mundial (WBC/CMB), Federación Internacional (IBF/FIB), y Organización Mundial (WBO/OMB), no aparecen los mendocinos poseedores de títulos internacionales, como el Latino, análogos o el Sudamericano.
Mirco Cuello fue hasta hace poco campeón mundial interino pluma AMB, mientras que Fernando Daniel Puma Martínez tiene una sola derrota en su carrera, fue en la unificación contra Jesse Rodríguez (campeón CMB) el pasado 22 de noviembre pasado.
Mirco Cuello fue campeón mundial y ahora es retador número 1 en la AMB
El santafesino Mirco Cuello se consagró campeón mundial interino pluma en agosto del 2025 al derrotar al mexicano Sergio Ríos por nocaut en el segundo asalto. La primera defensa sería ante el japonés Tomoki Kameda, pero una lesión de éste hizo que se postergara el pleito, y por extenderse los plazos para realizar la defensa, la AMB le quitó el título.
Sin embargo, la Asociación no dejó con las manos vacías a Cuello, y lo puso como retador número 1 (mandatario) del campeón regular, el estadounidense Brandon Figueroa.
Uno por uno los argentinos rankeados en el boxeo internacional
Precisamente y chequeando en forma individual a cada entidad, la AMB es la más poblada por boxeadores con licencia FAB, mostrados desde la categoría más chica a la más alta, así aparecen en la Asociación Mundial.
Ranking AMB
- Mosca: Joel Agustín Contreras (La Rioja), 7° (11-1-0, 3 KO)
- Supermosca: Fernando Puma Martínez, 10° (18-1-0, 9 KO)
- Pluma: Mirco Cuello, 1° (16-0-0, 13 KO)
- Superpluma: Josue Agüero, 10° (15-0-0, 7 KO)
- Superligero: Rubén Néstor Muñoz, 14° (18-3-0, 14 KO)
- Superwelter: Ismael Flores, 9° (18-1-1, 12 KO)
- Crucero: Yamil Peralta, 11° (18-1-1, 10 KO)
Ranking CMB
- Mosca: Tobías Reyes, 15°(18-2-1,16 KO)
- Supermosca: Fernando Puma Martínez, 10° (18-1-0, 9 KO)
- Ligero: Alan Chaves, 7° (22-0-0, 19 KO)
- Superligero: José Ángel Rosa, 8° (32-1-0, 24 KO)
- Superwelter: Francisco Verón, 6° (17-1-1, 10 KO)
- Crucero: Yamil Peralta, 11° (18-1-1, 10 KO); Kevin Ramírez, 9° (12-0-2, 4 KO)
Ranking FIB
- Ligero: Alan Chaves, 7° (22-0-0, 19 KO)
- Minimosca: Junior Zárate, (27-6-0, 10 KO)
Ranking OMB
- Supermosca: Fernando Puma Martínez, 10° (18-1-0, 9 KO)
- Superpluma: Ayrton Osmar Giménez, 14° (24-2-0, 4 KO)
- Ligero: Alan Chaves, 7° (22-0-0, 19 KO)
- Superligero: Ignacio Iribarren, 15° (15 0 1, 5 KO)