Alan Chaves presentó credenciales en el boxeo internacional noqueando en Las Vegas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/2048225871895384502&partner=&hide_thread=false "Alan Chaves":

Por la victoria del boxeador argentino ante Miguel Madueño pic.twitter.com/w1tqztvOFt — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) April 26, 2026

Con un velocísimo gancho de izquierda, el púgil de San Miguel, Buenos Aires, Alan Chaves (60,700kg) anticipó el avance de Madueño (61,200), lo tomó en plena mandíbula y lo mandó a la lona. El árbitro Harvey Dock paró la cuenta en el ocho, y al ver la falta de recuperación del mexicano, paró la cuenta para que fuera atendido, decretando nocaut técnico en 1 minuto 30 segundos del tercer asalto.

De esta forma, Alan Veneno Chaves, primo de Diego La Joya Chaves, ex campeón mundial interino de la AMB de peso welter presentó sus credenciales en el boxeo internacional y trepará en los rankings, especialmente en el de la Organización Mundial de Boxeo -OMB-.