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Joel Mafauad ya tiene fecha para su próximo compromiso y será en un KO a las Drogas de la AMB

El mendocino Joel Mafauad seguirá su carrera en el boxeo internacional presentándose en el Bogotá, Colombia, dentro del evento KO a las Drogas de la AMB

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Joel Mafauad seguirá buscando en el boxeo internacional el crecimiento que lo lleve a una pelea mundialista. En junio peleará en Bogotá, Colombia.

Joel Mafauad seguirá buscando en el boxeo internacional el crecimiento que lo lleve a una pelea mundialista. En junio peleará en Bogotá, Colombia.

Una de las figuras mendocinas de proyección en el boxeo internacional es el lasherino Joel Mafauad, campeón Cono Sur AMB y Latino OMB welter, tendrá una importante pelea el próximo 17 de julio en Bogotá, Colombia. El también ex integrante de la Selección argentina busca entrar en los rankings y una chance mundialista.

Con rival aún no designado, el Tren Mafauad (14-2-0, 6 KO) anunció este lunes que su manager -Rodrigo Morán- le comunicó la negociación para este pelea del mes próximo, a realizarse en el contexto de los festivales KO a las Drogas de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB-.

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Joel Mafauad frente al santafesino Mariano Gast&oacute;n Far&iacute;as (11-3-0, 10 KO), al que derrot&oacute; por noc&aacute;ut t&eacute;cnico en Tucum&aacute;n el pasado 27 de marzo en Tucum&aacute;n, alz&aacute;ndose con la faja de campe&oacute;n Cono Sur AMB welter.

Joel Mafauad frente al santafesino Mariano Gastón Farías (11-3-0, 10 KO), al que derrotó por nocáut técnico en Tucumán el pasado 27 de marzo en Tucumán, alzándose con la faja de campeón Cono Sur AMB welter.

Pablo Chacón, entrenador del mendocino, aclaró que, en caso de no pudiera hacerse esta pelea en Bogotá, lo hará una semana después en Buenos Aires. "Mafauad peleará sí o sí en julio y la programación de la fecha en Colombia es firme y trabajamos en eso", dijo el entrenador y ex campeón mundial.

La renovada esperanza de Joel Mafauad en el boxeo internacional

Con la alegría de la noticia de su nueva pelea, y fuera del país, Mafauad, de 29 años, redobló a partir de este lunes su preparación integral. "Yo vengo entrenando día a día sin parar. Sólo hice una pausa de unos pocos días para lo que es el trabajo de sparring (guanteos), por un tema de descanso y salud. Pero ya comenzamos a retomar, tanto en la parte de boxeo en el gimnasio, como la preparación física más intensa, y a ajustar la dieta con mi nutricionista", detalló el lasherino.

"Estamos muy motivados y seguimos con el objetivo firme de seguir creciendo en el plano internacional, y poder llegar a mi sueño: pelear por el título mundial", confesó el púgil Joel Marcos Mafauad, que tuvo un inesperado traspié en su salida a Europa, donde cayó por KOT frente al ucraniano Karen Chukhadzhian, disputando el Título Internacional FIB de peso welter.

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