Joel Mafauad ya tiene fecha para su próximo compromiso y será en un KO a las Drogas de la AMB

Pablo Chacón, entrenador del mendocino, aclaró que, en caso de no pudiera hacerse esta pelea en Bogotá, lo hará una semana después en Buenos Aires. "Mafauad peleará sí o sí en julio y la programación de la fecha en Colombia es firme y trabajamos en eso", dijo el entrenador y ex campeón mundial.

La renovada esperanza de Joel Mafauad en el boxeo internacional

Con la alegría de la noticia de su nueva pelea, y fuera del país, Mafauad, de 29 años, redobló a partir de este lunes su preparación integral. "Yo vengo entrenando día a día sin parar. Sólo hice una pausa de unos pocos días para lo que es el trabajo de sparring (guanteos), por un tema de descanso y salud. Pero ya comenzamos a retomar, tanto en la parte de boxeo en el gimnasio, como la preparación física más intensa, y a ajustar la dieta con mi nutricionista", detalló el lasherino.

"Estamos muy motivados y seguimos con el objetivo firme de seguir creciendo en el plano internacional, y poder llegar a mi sueño: pelear por el título mundial", confesó el púgil Joel Marcos Mafauad, que tuvo un inesperado traspié en su salida a Europa, donde cayó por KOT frente al ucraniano Karen Chukhadzhian, disputando el Título Internacional FIB de peso welter.