Una de las figuras mendocinas de proyección en el boxeo internacional es el lasherino Joel Mafauad, campeón Cono Sur AMB y Latino OMB welter, tendrá una importante pelea el próximo 17 de julio en Bogotá, Colombia. El también ex integrante de la Selección argentina busca entrar en los rankings y una chance mundialista.
Joel Mafauad ya tiene fecha para su próximo compromiso y será en un KO a las Drogas de la AMB
El mendocino Joel Mafauad seguirá su carrera en el boxeo internacional presentándose en el Bogotá, Colombia, dentro del evento KO a las Drogas de la AMB
Con rival aún no designado, el Tren Mafauad (14-2-0, 6 KO) anunció este lunes que su manager -Rodrigo Morán- le comunicó la negociación para este pelea del mes próximo, a realizarse en el contexto de los festivales KO a las Drogas de la Asociación Mundial de Boxeo -AMB-.
Pablo Chacón, entrenador del mendocino, aclaró que, en caso de no pudiera hacerse esta pelea en Bogotá, lo hará una semana después en Buenos Aires. "Mafauad peleará sí o sí en julio y la programación de la fecha en Colombia es firme y trabajamos en eso", dijo el entrenador y ex campeón mundial.
La renovada esperanza de Joel Mafauad en el boxeo internacional
Con la alegría de la noticia de su nueva pelea, y fuera del país, Mafauad, de 29 años, redobló a partir de este lunes su preparación integral. "Yo vengo entrenando día a día sin parar. Sólo hice una pausa de unos pocos días para lo que es el trabajo de sparring (guanteos), por un tema de descanso y salud. Pero ya comenzamos a retomar, tanto en la parte de boxeo en el gimnasio, como la preparación física más intensa, y a ajustar la dieta con mi nutricionista", detalló el lasherino.
"Estamos muy motivados y seguimos con el objetivo firme de seguir creciendo en el plano internacional, y poder llegar a mi sueño: pelear por el título mundial", confesó el púgil Joel Marcos Mafauad, que tuvo un inesperado traspié en su salida a Europa, donde cayó por KOT frente al ucraniano Karen Chukhadzhian, disputando el Título Internacional FIB de peso welter.