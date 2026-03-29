Joel Mafauad noqueó en Tucumán y recuperó su título Latino OMB welter

El Tren Joel Mafauad (66,400 kg) dio una gran muestra de potencia y buen boxeo para superar ampliamente al santafesino Mariano Farías (mismo peso) en el estadio del Club Defensores de Villa Lujan, de San Miguel de Tucumán y ganó el título Latino OMB welter vacante. El castigo y las caídas (dos) del Chino Farías obligaron al árbitro Mariano Sorarire a para la pelea a los 2 minutos y 05 segundos del noveno round.

El Tren Joel Mafauad pasó haciendo estragos en Tucumán

boxeo-tucuman-joel mafauad-mariano farias

Embed - El KOT de Joel Mafauad sobre Mariano Farías en Tucumán para ganar el título Latino OMB

En una pelea que fue claramente favorable al pupilo de Pablo Chacón desde el inicio, el castigo al cuerpo tuvieron por el piso a Farías en tres oportunidades. Según se pudo apreciar en la televisación de ESPN, Mafauad fue total dominador de las acciones.