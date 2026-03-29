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Joel Mafauad noqueó en Tucumán y recuperó su título Latino OMB welter

El lasherino Joel Mafauad sacó por KOT9 al santafesino Mariano Farías en el combate estelar de una velada realizada en Tucumán y recuperó el título Latino OMB

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Joel Mafauad se lució en Tucumán y se alzó con el título Latino OMB welter tras noquear al santafesino Mariano Farías.

Joel Mafauad se lució en Tucumán y se alzó con el título Latino OMB welter tras noquear al santafesino Mariano Farías.

El mendocino Joel Mafauad cerró lo que fue un fin de semana soñado para el boxeo mendocino en general, y para el gimnasio de Pablo Chacón en particular, sumando el viernes su victoria en Tucumán a las de Brisa Alfonzo y Abraham Buonarrigo en Las Heras.

El Tren Joel Mafauad (66,400 kg) dio una gran muestra de potencia y buen boxeo para superar ampliamente al santafesino Mariano Farías (mismo peso) en el estadio del Club Defensores de Villa Lujan, de San Miguel de Tucumán y ganó el título Latino OMB welter vacante. El castigo y las caídas (dos) del Chino Farías obligaron al árbitro Mariano Sorarire a para la pelea a los 2 minutos y 05 segundos del noveno round.

El Tren Joel Mafauad pasó haciendo estragos en Tucumán

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Embed - El KOT de Joel Mafauad sobre Mariano Farías en Tucumán para ganar el título Latino OMB

En una pelea que fue claramente favorable al pupilo de Pablo Chacón desde el inicio, el castigo al cuerpo tuvieron por el piso a Farías en tres oportunidades. Según se pudo apreciar en la televisación de ESPN, Mafauad fue total dominador de las acciones.

Lluvia, resbalones, y el título Latino OMB volvió a Mendoza con Mafauad

El santafesino fue guapo y pudo responder tras los conteos de protección y seguir hasta el noveno capítulo. Luego, el agua que caía sobre la lona fue condicionante, en especial para Mafauad, ya que los resbalones no le permitían afirmarse bien para golpear.

Entre patinadas y caídas -sin golpes del rival- Joel Mafauad pudo apurar el trámite en el penúltimo round y ganar por nocaut técnico, para traerse la faja de campeón de la OMB en la categoría welter y comenzar a soñar con escalar en el ranking mundial.

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