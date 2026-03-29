Joel Mafauad noqueó en Tucumán y recuperó su título Latino OMB welter

Lluvia, resbalones, y el título Latino OMB volvió a Mendoza con Mafauad
El santafesino fue guapo y pudo responder tras los conteos de protección y seguir hasta el noveno capítulo. Luego, el agua que caía sobre la lona fue condicionante, en especial para Mafauad, ya que los resbalones no le permitían afirmarse bien para golpear.
Entre patinadas y caídas -sin golpes del rival- Joel Mafauad pudo apurar el trámite en el penúltimo round y ganar por nocaut técnico, para traerse la faja de campeón de la OMB en la categoría welter y comenzar a soñar con escalar en el ranking mundial.