Mundial 2030 con 64 selecciones: una idea loca de Conmebol que la FIFA puede hacer posible

Todo indica que la definición se dará en la última semana del Mundial 2026, por lo que las conversaciones previas en Estados Unidos, México y Canadá estarán a la orden del día.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, es el impulsor de la iniciativa y su principal argumento es que el Mundial 2030, el del centenario, sea un “evento único para aprovechar una oportunidad histórica”.

Cómo se jugaría el Mundial 2030 con 64 selecciones

Conmebol quiere que el Mundial 2030 tenga 64 selecciones, divididas en 16 grupos de 4 equipos cada una, y el certamen pasaría a tener 24 partidos más, pero no sumaría instancias ya que este año, con 48 participantes, se clasifican a 16avos de final los 8 mejores terceros y en la propuesta solo avanzarían los dos primeros de cada grupo.

El Mundial 2030 tendrá como sedes a España, Portugal y Marruecos, pero al ser el del centenario la FIFA concedió a Argentina, Uruguay y Paraguay la sede de los partidos inaugurales y los respectivos debuts de sus selecciones.

La propuesta de Conmebol permitiría que los 3 países sudamericanos reciban íntegramente a 3 grupos es decir que pasaría de tener solo 3 partidos a 18.