Ya es oficial: Pep Guardiola se va del Manchester City tras haber obtenido 20 títulos en 10 años

"No me pregunten las razones por las que me voy. No hay ninguna razón, pero en lo más profundo de mí, sé que es mi momento. Nada es eterno; si lo fuera, yo seguiría aquí. Lo que sí será eterno es el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que le tengo a mi Manchester City", expresó el entrenador de 55 años.

"Esta es una ciudad construida a base de trabajo. De esfuerzo. Se puede ver en el color de sus ladrillos. De gente que fichaba temprano y se quedaba hasta tarde. Y creo que llegué a entender eso, y mis equipos también lo hicieron. Trabajamos. Sufrimos. Luchamos. Hicimos las cosas a nuestra manera", agregó Pep antes de recordar la reacción de los Citizens tras el atentado del Manchester Arena en 2017 y el apoyo recibido cuando falleció su madre, durante la pandemia.

Pep Guardiola, el DT más ganador de la historia del Manchester City

El palmarés de Guardiola en Manchester incluye 6 títulos de la Premier League, una Champions League, 3 FA Cup, 5 Copas de la Liga, un Mundial de Clubes, una Supercopa de la UEFA y 3 Community Shields.

Uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos superó récords en la Premier League con 100 puntos en la temporada 2017/18 en la que superó todos los récords con 106 goles, mayor cantidad de victorias (32), cantidad de puntos obtenidos como visitante (50), diferencia de goles (+79) y el mayor margen de ventaja sobre el segundo (19 puntos) en la historia de la Premier League.

Embed - "What a time we have had together." A message from Pep Guardiola

En la 2018/19 ganó la Premier League, la FA Cup, la Copa de la Liga y la Community Shield, un logro inédito en la historia del fútbol inglés.

En la campaña 2022/23, el City se convirtió en apenas el segundo equipo inglés en ganar el Triplete de la Champions League, la Premier League y la FA Cup, siendo la mejor temporada en 132 años de historia del Manchester City.

Poco después llegaron la Supercopa de la UEFA contra el Sevilla, y el Mundial de Clubes para ser el primer equipo inglés de la historia en ganar los 5 trofeos de clubes más importantes del fútbol en un año calendario.

En la temporada 2023/24, Guardiola guio al City al cuarto título consecutivo de la Premier League, récord en la historia del fútbol inglés.

Pep Guardiola ha liderado el período más brillante de la historia del City y lo cerrará con su partido número 593 este domingo ante el Aston Villa.