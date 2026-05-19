Manchester City empató y Arsenal es campeón de la Premier League tras 22 años

Cinco subcampeonatos después y tras muchas decepciones, el Arsenal conquistó su 14ª Premier League. De esta manera toma mayor dimensión dimensión el proyecto de Arteta, que ahora sí tiene un gran título detrás, el cual respalda sus casi siete años de proceso.

Arsenal campeón de la Premier League tras 22 años

Por fin se le dio al Arsenal. Tuvieron que pasar más de dos décadas, campañas frustradas y mucha resiliencia para que los Gunners volvieran a gritar campeón en la liga más competitiva del planeta. El empate 1-1 del Manchester City ante el Bournemouth terminó de sentenciar una historia que el equipo de Londres escribió a base de fútbol de alto vuelo.

Con 82 puntos en el bolsillo, gracias a una arrolladora efectividad de 25 triunfos, 7 empates y 5 caídas, la ventaja de cuatro unidades sobre los comandados por Pep Guardiola se volvió irremontable.

El último título de la Premier League había sido en la temporada 2003/04, con el histórico equipo de Arsene Wenger. Hoy, la gloria le pertenece a un nuevo proceso en el cual resalta la figura del argentino Gabriel Heinze.

Gabriel Heinze Gabriel Heinze llegó al Arsenal en julio del 2025.

La reconstrucción liderada por Mikel Arteta sumó una pieza clave en el banco de suplentes para esta campaña. El ex DT de Godoy Cruz y Argentinos Juniors, entre otros, se incorporó como asistente técnico aportando su carácter y experiencia a un grupo que quedó en la historia. Para Heinze este título significa un salto de calidad enorme en su CV de cara a su futuro como DT principal en Europa.

Lo mejor para el Arsenal es que el techo todavía no llegó. Con la Premier League en el bolsillo, el inglés ya tiene la mira puesta en lo que será la cita más importante de su historia moderna: la final de la Champions League ante el PSG, el próximo 30 de mayo en Budapest.