Qué dijo Franco Colapinto en la previa del GP de Canadá: sprint y confianza en una pista conocida

colapinto-maia-reficco Colapinto: enamorado y concentrado.

Franco Colapinto y Alpine en alza

A través de un comunicado oficial emitido por el equipo, el argentino celebró la posibilidad de regresar a un trazado que ya conoce de competencias previas, algo que facilita su adaptación al Gilles - Villeneuve: "Estoy feliz de volver a correr en Canadá, especialmente porque será otro fin de semana con Sprint".

"Realmente quiero aprovechar el envión positivo que tuvimos en Miami, donde logramos terminar entre los diez primeros en ambas sesiones de clasificación y mi mejor resultado hasta la fecha en la Fórmula 1", continuó el nacido en Pilar.

Después de un 2025 para el olvido, las energías y buenos resultados renovaron a Alpine: "Hace ya un año que corrí mi primera carrera con el equipo y Miami demuestra que vamos por buen camino y que hemos tenido un buen comienzo de temporada".

Franco Colapinto - GP de Canadá El próximo desafío de Franco Colapinto es en Montreal.

Un circuito conocido por Franco Colapinto

Además de los trabajos físicos, los pilotos de Fórmula 1 tienen distintas tareas en los simuladores que son fundamentales para un mejor rendimiento: "He podido pasar algo de tiempo en Enstone durante las últimas dos semanas y hemos analizado el buen resultado, además de preparar el fin de semana de Montreal con un importante trabajo en el simulador".

"El circuito es muy divertido, por fin una pista en la que ya he corrido antes, con largas rectas de alta velocidad, pero también curvas cerradas y chicanas en las que podemos llegar muy cerca de los muros", analizó el piloto de 22 años.

Para finalizar, mostró todo su entusiasmo: "¡Es genial para la adrenalina! Esta será nuestra tercera prueba de Sprint del año y, como siempre, lo más importante es el tiempo que pasemos en el coche. Todos trabajaremos duro para mantener el impulso positivo que tenemos en el equipo, con el objetivo de conseguir otro buen fin de semana".