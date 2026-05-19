José Florentín tiene claro el objetivo de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

(Enviada especial) José Florentín se ha convertido en una pieza clave para el funcionamiento colectivo de Independiente Rivadavia y en la previa del duelo de Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira el paraguayo habló con Ovación.
José Florentín se ha convertido en una pieza clave para el funcionamiento de Independiente Rivadavia y es consciente de la trascendencia del duelo de Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira
(Enviada especial) José Florentín se ha convertido en una pieza clave para el funcionamiento colectivo de Independiente Rivadavia y en la previa del duelo de Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira el paraguayo habló con Ovación.
Con 29 años, el volante reconoció que ha tenido "una continuidad buena a nivel colectivo e individual" desde que llegó a la Lepra formando una muy dupla en el mediocampo: "Con Bottari (Tomás) comenzamos el torneo juntos, nos entendemos bastante bien y nos complementamos. El como contención da mucha tranquilidad y yo me desplazo bastante", explicó.
"Todos se esmeran en querer estar y hay una competencia muy sana", resaltó Florentín quien acumula 21 partidos oficiales en Independiente Rivadavia con 3 goles, 4 asistencias y un total de 1.819 minutos en cancha. En la Copa Libertadores jugó los 4 partidos como titular y sumó una asistencia, justamente ante La Guaira, el rival de este jueves.
Como todo el equipo que dirige Alfredo Berti Florentín tiene claro el objetivo para el partido que se jugará este jueves en Caracas: "Sabemos que si ganamos un partido más vamos a definir los octavos de final de local, con la gente y nuestra gente te empuja".