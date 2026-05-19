José Florentín tiene claro el objetivo de Independiente Rivadavia en la Copa Libertadores

"Todos se esmeran en querer estar y hay una competencia muy sana", resaltó Florentín quien acumula 21 partidos oficiales en Independiente Rivadavia con 3 goles, 4 asistencias y un total de 1.819 minutos en cancha. En la Copa Libertadores jugó los 4 partidos como titular y sumó una asistencia, justamente ante La Guaira, el rival de este jueves.

Como todo el equipo que dirige Alfredo Berti Florentín tiene claro el objetivo para el partido que se jugará este jueves en Caracas: "Sabemos que si ganamos un partido más vamos a definir los octavos de final de local, con la gente y nuestra gente te empuja".

Cuatro cortitas de José Florentín antes de visitar a Deportivo La Guaira