Las duras críticas de Crespo contra Bielsa por viejas rencillas del Mundial 2002

Hernán Crespo criticó a Marcelo Bielsa. El ex delantero de la Selección argentina cargó este martes contra el ex entrenador albiceleste Marcelo Bielsa por hechos sucedidos en el Mundial 2002.
El ex delantero de la Selección argentina Hernán Crespo criticó con dureza al ex entrenador albiceleste Marcelo Bielsa por hechos sucedidos en el Mundial 2002
Hernán Crespo criticó a Marcelo Bielsa. El ex delantero de la Selección argentina cargó este martes contra el ex entrenador albiceleste Marcelo Bielsa por hechos sucedidos en el Mundial 2002.
"Bielsa me dijo que iba a competir con Batisuta y que iba a jugar el que mejor estaba. No pasó. Fui goleador de su ciclo, del fútbol italiano. Más méritos no podía hacer", dijo el ahora entrenador sobre el hecho que no jugó de titular en esa Copa del Mundo.
Luego del Mundial Crespo continuó jugando en la Albiceleste, pero explicó que su relación con el técnico no era buena. "Le dije 'La Selección está por encima de los hombres y los nombres, pero a usted no le creo más'", tiró en ESPN.
Además Valdanito (es uno de los apodos que tiene) dijo que en el 2004 había decidido renunciar a la Selección nacional y la decisión no trascendió porque después de la Copa América el que se marchó fue Bielsa. "Después de un partido de Eliminatorias, Bielsa me faltó el respeto y no lo toleré. Al otro día me llamó para charlar y no me pidió disculpas. Me sentí humillado", tiró el ex River.
"River siempre te genera ilusión, pero ahora tengo que tener más cuidado. Antes podía decir mis sentimientos, sin sacarle méritos al Chacho, Gallardo tenía otra espalda y uno podía decir que le gustaría dirigir River", dijo.
"Hoy tengo cuidado. Ojalá que el Chacho se gane esa espalda porque a River le va a estar yendo muy bien, pero yo tengo hasta cuidado para ir a la cancha", dijo el ex DT de San Pablo.
"El otro día se dio la posibilidad de ir a ver River-San Lorenzo y lo pensé. Supongamos que perdes, lo ponchan a Crespo y se genera una situación política complicada, entonces dije no. Lo vi tranquilo en mi casa para que no se creen supuestos, ni situaciones incómodas para que el club después tenga que explicar una situación que no hay porque es un tipo viendo un partido de fútbol", cerró.