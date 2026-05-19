Las duras críticas de Crespo contra Bielsa por viejas rencillas del Mundial 2002

Luego del Mundial Crespo continuó jugando en la Albiceleste, pero explicó que su relación con el técnico no era buena. "Le dije 'La Selección está por encima de los hombres y los nombres, pero a usted no le creo más'", tiró en ESPN.

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Además Valdanito (es uno de los apodos que tiene) dijo que en el 2004 había decidido renunciar a la Selección nacional y la decisión no trascendió porque después de la Copa América el que se marchó fue Bielsa. "Después de un partido de Eliminatorias, Bielsa me faltó el respeto y no lo toleré. Al otro día me llamó para charlar y no me pidió disculpas. Me sentí humillado", tiró el ex River.

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El deseo de Hernán Crespo de dirigir a River

"River siempre te genera ilusión, pero ahora tengo que tener más cuidado. Antes podía decir mis sentimientos, sin sacarle méritos al Chacho, Gallardo tenía otra espalda y uno podía decir que le gustaría dirigir River", dijo.

hernan-crespo Crespo habló de su querido River.

"Hoy tengo cuidado. Ojalá que el Chacho se gane esa espalda porque a River le va a estar yendo muy bien, pero yo tengo hasta cuidado para ir a la cancha", dijo el ex DT de San Pablo.

"El otro día se dio la posibilidad de ir a ver River-San Lorenzo y lo pensé. Supongamos que perdes, lo ponchan a Crespo y se genera una situación política complicada, entonces dije no. Lo vi tranquilo en mi casa para que no se creen supuestos, ni situaciones incómodas para que el club después tenga que explicar una situación que no hay porque es un tipo viendo un partido de fútbol", cerró.