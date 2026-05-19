Roland Garros 2026: los tenistas argentinos que avanzaron a la segunda ronda de la qualy

Más tarde debutará Lourdes Carlé y en el cuadro masculino el único argentino que jugó este martes fue Lautaro Midón quien no pudo con el experimentado español Roberto Carballés Baena y quedó eliminado por 6-4 y 7-6.

Para este miércoles, además de los partidos de Riera y Giovannini, Ortenzi jugará con la rusa Alina Kornéyeva y en el cuadro masculino Díaz Acosta y Gómez enfrentarán respectivamente al suizo Remy Bertola y el checo Dalibor Svrcina, 8vo favorito.

Los argentinos en la qualy de Roland Garros

Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia) 3-6, 7-6 y 5-7

Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia) 7-6, 4-6 y 6-4

Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia) 6-7 y 3-6

Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal) 6-3, 6-7 y 6-3

Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá) 6-2, 3-6 y 6-7

Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania) 4-6 y 1-6

Jazmín Ortenzi vs. Arantxa Rus (Países Bajos) 6-4, 1-6 y 7-6

Lautaro Midón vs. Roberto Carballés Baena (España) 4-6 y 6-7

Julia Riera vs. Laura Samson (República Checa) 6-4, 6-7 y 6-1

Luisina Giovannini vs. Eva Guerrero Álvarez (España) 6-0 y 6-2

Martes 19/5

13.10 Lourdes Carlé vs. Rebeka Masarova (Suiza)

Miércoles 20/5