Julia Riera y Luisina Giovannini avanzaron a la segunda ronda de la qualy de Roland Garros y se sumaron a Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez y Jazmín Ortenzi, ganadores en la jornada del lunes.
Roland Garros 2026: los tenistas argentinos que avanzaron a la segunda ronda de la qualy
Julia Riera y Luisina Giovannini avanzaron a segunda ronda de la qualy de Roland Garros y se sumaron a Facundo Díaz Acosta, Federico Gómez y Jazmín Ortenzi
Riera se impuso a la checa Laura Samson por 6-4, 6-7 y 6-1 en un partido que tuvo dos parates por lluvia y Giovannini batió por 6-0 y 6-2 a la española Eva Guerrero Álvarez por lo que sus próximas rivales van a ser las estadounidenses Robin Montgomery y Ashlyn Krueger, respectivamente.
Más tarde debutará Lourdes Carlé y en el cuadro masculino el único argentino que jugó este martes fue Lautaro Midón quien no pudo con el experimentado español Roberto Carballés Baena y quedó eliminado por 6-4 y 7-6.
Para este miércoles, además de los partidos de Riera y Giovannini, Ortenzi jugará con la rusa Alina Kornéyeva y en el cuadro masculino Díaz Acosta y Gómez enfrentarán respectivamente al suizo Remy Bertola y el checo Dalibor Svrcina, 8vo favorito.
Los argentinos en la qualy de Roland Garros
- Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia) 3-6, 7-6 y 5-7
- Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia) 7-6, 4-6 y 6-4
- Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia) 6-7 y 3-6
- Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal) 6-3, 6-7 y 6-3
- Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá) 6-2, 3-6 y 6-7
- Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania) 4-6 y 1-6
- Jazmín Ortenzi vs. Arantxa Rus (Países Bajos) 6-4, 1-6 y 7-6
- Lautaro Midón vs. Roberto Carballés Baena (España) 4-6 y 6-7
- Julia Riera vs. Laura Samson (República Checa) 6-4, 6-7 y 6-1
- Luisina Giovannini vs. Eva Guerrero Álvarez (España) 6-0 y 6-2
Martes 19/5
- 13.10 Lourdes Carlé vs. Rebeka Masarova (Suiza)
Miércoles 20/5
- Facundo Díaz Acosta vs. Remy Bertola (Suiza)
- Federico Gómez vs. Dalibor Svrcina (República Checa)
- Jazmín Ortenzi vs. Alina Kornéyeva (Rusia)
- Julia Riera vs. Robin Montgomery (Estados Unidos)
- Luisina Giovannini vs. Ashlyn Krueger (Estados Unidos)