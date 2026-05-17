Roland Garros 2026: los 11 argentinos que jugarán la qualy y los otros 11 que ya están en el cuadro principal

El encuentro duró 2 horas y 38 minutos y le dio a Juanma Cerúndolo el 13er título de su carrera en torneos challenger, además de un envión anímico para afrontar el torneo más importante del año en canchas lentas.

Juan Manuel Cerúndolo es uno de los 11 argentinos que tienen un lugar asegurado en el cuadro principal del torneo parisino. Los otros 10 son: Tomás Etcheverry (el mejor rankeado), Francisco Cerúndolo, Mariano Navone, Sebastián Báez, Román Burruchaga, Camilo Ugo, Thiago Tirante, Marco Trungelliti, Francisco Comesaña y Solana Sierra, única representante en el cuadro femenino.

Los argentinos en la qualy de Roland Garros

Este lunes comienza la qualy de Roland Garros con 11 tenistas argentinos y TV en vivo por Disney Plus.

Lunes 18/5

5.00 Juan Pablo Ficovich vs. Stefano Travaglia (Italia)

6.30 Facundo Díaz Acosta vs. Christopher O’Connell (Australia)

6.30 Genaro Olivieri vs. Thomas Faurel (Francia)

7.30 Federico Gómez vs. Frederico Ferreira Silva (Portugal)

8.40 Alex Barrena vs. Alexis Galarneau (Canadá)

9.40 Jazmín Ortenzi vs. Arantxa Rus (Países Bajos)

9.45 Federico Coria vs. Vilius Gaubas (Lituania)

Martes 19/5