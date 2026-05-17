Jannik Sinner se coronó en el Masters 1000 de Roma e igualó el Golden Masters de Novak Djokovic

Es el sexto Masters 1000 consecutivo de Sinner, campeón este año en Indian Wells, Toronto, Montecarlo, Madrid y Roma, además de París 2025, dueño de un récord de 34 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, superando largamente a Djokovic (31).

Sinner consolidó su dominio del circuito, acentuado por la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, su nombre ya empieza a figurar entre los grandes de todos los tiempos y antes de ir a Roland Garros disfrutó de una semana única en su propio país y ante su gente.

Embed - DOBLE 6-4 CONSAGRATORIO PARA SINNER EN LA FINAL DEL MASTERS 1000 DE ROMA | RESUMEN

Las ganancias de Sinner en los últimos 6 Masters 1000

París 2025: 1.098.831 dólares

Indian Wells 2026: 1.151.380 dólares

Miami 2026: 1.151.380 dólares

Montecarlo 2026: 1.123.711 dólares

Madrid 2026: 1.186.883 dólares

Roma 2026: 1.177.910 dólares

El total de las ganancias oficiales por estos 6 torneos asciende a 6.890.095 dólares

Los 34 partidos seguidos que ganó Sinner en Masters 1000