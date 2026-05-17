En una jornada histórica para el tenis italiano y mundial, Jannik Sinner conquistó el título del Masters 1000 de Roma al vencer en la final a Casper Ruud, siendo el segundo jugador de la historia en ganar los 9 torneos categoría Masters 1000 completando con solo 24 años el denominado Career Golden Masters que solo ostentaba Novak Djokovic.
Jannik Sinner se coronó en el Masters 1000 de Roma e igualó el Golden Masters de Novak Djokovic
En una jornada histórica para el tenis italiano y mundial, Jannik Sinner conquistó el título del Masters 1000 de Roma al vencer en la final a Casper Ruud.
El número 1 del mundo superó al noruego en una final de alto nivel y ante su público en el Foro Itálico, para completar una actuación impecable y ser el primer italiano en ganar el torneo masculino de Roma desde que Adriano Panatta lo hizo en 1976.
Es el sexto Masters 1000 consecutivo de Sinner, campeón este año en Indian Wells, Toronto, Montecarlo, Madrid y Roma, además de París 2025, dueño de un récord de 34 victorias consecutivas en torneos Masters 1000, superando largamente a Djokovic (31).
Sinner consolidó su dominio del circuito, acentuado por la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, su nombre ya empieza a figurar entre los grandes de todos los tiempos y antes de ir a Roland Garros disfrutó de una semana única en su propio país y ante su gente.
Las ganancias de Sinner en los últimos 6 Masters 1000
- París 2025: 1.098.831 dólares
- Indian Wells 2026: 1.151.380 dólares
- Miami 2026: 1.151.380 dólares
- Montecarlo 2026: 1.123.711 dólares
- Madrid 2026: 1.186.883 dólares
- Roma 2026: 1.177.910 dólares
El total de las ganancias oficiales por estos 6 torneos asciende a 6.890.095 dólares
Los 34 partidos seguidos que ganó Sinner en Masters 1000
- París 2025: Bergs, Cerúndolo, Shelton, Zverev y Auger-Aliassime.
- Indian Wells 2026: Svrcina, Shapovalov, Fonseca, Tien, Zverev y Medvedev.
- Miami 2026: Dzumhur, Moutet, Michelsen, Tiafoe, Zverev y Lehecka.
- Montecarlo 2026: Humbert, Machac, Auger-Aliassime, Zverev y Alcaraz.
- Madrid 2026: Bonzi, Moller, Norrie, Jódar, Fils y Zverev.
- Roma 2026: Ofner, Popyrin, Pellegrino, Rublev, Medvedev y Ruud.