Thiago Tirante se despidió y Jannik Sinner logró una marca histórica en el Masters de Roma

Triunfo de Jannik Sinner y marca histórica en Masters 1000

Jannik Sinner igualó el récord de 31 victorias en torneos Masters 1000 que logró previamente Novak Djokovic. La racha positiva del italiano comenzó el año pasado en el Masters de París. En la presente temporada ha ganado los torneos de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheTennisLetter/status/2054209620227547417&partner=&hide_thread=false Sinner d. Andrea Pellegrino 6-2 6-3 in Rome



Jannik gets his 31st consecutive win in Masters events, tying Novak Djokovic for the longest win streak in Masters 1000 history.



26 consecutive wins.



23 Masters Quarterfinals at just 24 years old.



He’s now won 62 of the last 64… pic.twitter.com/9IIAZu2DUO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 12, 2026

El italiano le ganó rápidamente este martes a su compatriota Andrea Pellegrino por 6-2, 6-3, en 1 hora y 29 minutos, y así accedió a los cuartos de final del Masters de Roma. En la ronda de los ocho mejores el número 1 del ranking ATP se medirá con el ruso Andrey Rublev (14°), verdugo de Nikoloz Basilashvili (117°) por 3-6, 7-6(5) y 6-2.

tenis-mster roma-rafael jodar Rafael Jódar en alza. El español de 19 años y 7 meses es el más joven en alcanzar los cuartos de final en el Masters de Roma.

Otra marca de Nole Djokovic que cayó este martes en el Masters de Roma

En otro partido jugado en el Foro Itálico de Roma, el español Rafael Jódar (34°) se transformó en el jugador más joven en acceder a los cuartos de final del masters 1000 de Roma desde que Djokovic lo lograra en 2007.

El madrileño, con 19 años y 7 meses fue cabeza de serie por primera vez en un torneo ATP Tour, y en Roma dio una nueva demostración madurez. Este martes se impuso por 6-1 y 6-4 al estadounidense Learner Tien (21°), en una hora y 15 minutos de juego.