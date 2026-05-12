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Thiago Tirante se despidió y Jannik Sinner logró una marca histórica en el Masters de Roma

Thiago Tirante, último argentino en el Masters de Roma se despidió en octavos de final en una jornada donde Jannik Sinner y Jódar lograron marcas históricas

Raúl Adriazola
Por Raúl Adriazola [email protected]
Thiago Tirante fue eliminado en octavos del final del Masters de Roma y el torneo quedó sin argentinos en carrera.

Thiago Tirante fue eliminado en octavos del final del Masters de Roma y el torneo quedó sin argentinos en carrera.

Esta jornada de martes deparó un nota negativa para el tenis argentino. Thiago Tirante, el único argentino sobreviviente en el Masters 1000 romano, cayó en sets corridos frente al ruso Daniil Medvedev en octavos de final. En tanto el número uno ganó en esta instancia y va por el único título de su carrera que no pudo ganar.

En el noveno día de competencia del Masters de Roma, el argentino Thiago Agustin Tirante (69°) perdió contra Medvedev (9°) por un tanteador de 6-2 y 6-3, en 1 hora 22 minutos de juego. El moscovita jugará ahora en cuartos de final con el español Martín Landaluce (94°).

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Triunfo de Jannik Sinner y marca histórica en Masters 1000

Jannik Sinner igualó el récord de 31 victorias en torneos Masters 1000 que logró previamente Novak Djokovic. La racha positiva del italiano comenzó el año pasado en el Masters de París. En la presente temporada ha ganado los torneos de Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

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El italiano le ganó rápidamente este martes a su compatriota Andrea Pellegrino por 6-2, 6-3, en 1 hora y 29 minutos, y así accedió a los cuartos de final del Masters de Roma. En la ronda de los ocho mejores el número 1 del ranking ATP se medirá con el ruso Andrey Rublev (14°), verdugo de Nikoloz Basilashvili (117°) por 3-6, 7-6(5) y 6-2.

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Rafael J&oacute;dar en alza. El espa&ntilde;ol de 19 a&ntilde;os y 7 meses es el m&aacute;s joven en alcanzar los cuartos de final en el Masters de Roma.

Rafael Jódar en alza. El español de 19 años y 7 meses es el más joven en alcanzar los cuartos de final en el Masters de Roma.

Otra marca de Nole Djokovic que cayó este martes en el Masters de Roma

En otro partido jugado en el Foro Itálico de Roma, el español Rafael Jódar (34°) se transformó en el jugador más joven en acceder a los cuartos de final del masters 1000 de Roma desde que Djokovic lo lograra en 2007.

El madrileño, con 19 años y 7 meses fue cabeza de serie por primera vez en un torneo ATP Tour, y en Roma dio una nueva demostración madurez. Este martes se impuso por 6-1 y 6-4 al estadounidense Learner Tien (21°), en una hora y 15 minutos de juego.

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