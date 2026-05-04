Jannik Sinner superó a Federer, Nadal y Djokovic y quiere prolongar su récord en el Masters 1000 de Roma

"Cinco Masters 1000 consecutivos. Una hazaña que nadie había logrado jamás. Jannik Sinner escribe nuevamente la historia y entrega al deporte italiano otra página inolvidable", indicó en las redes sociales la propia Giorgia Meloni, presidenta de Italia donde Sinner será local y buscará prolongar su récord.

“Hoy hay una gran diferencia entre Jannik Sinner y el resto. No pierde hace meses, así que es evidente que está un paso por encima de todos”, dijo el propio Zverev después de la final en Madrid reconociendo lo que los resultados dejan en evidencia.

Sinner suma 14.350 puntos en el ranking ATP y le saca más de 1.300 a su escolta, Carlos Alcaraz, quien está lesionado.

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Jannik Sinner irá por otro récord en el Masters 1000 de Roma

Jannik Sinner acumula 28 partidos ganados de manera consecutiva en torneos Masters 1000 y en esa serie invicta ha ganado 56 de los 58 sets jugados ya que solo el checo Tomas Machac y el francés Benjamin Bonzi pudieron robarle un parcial.

El italiano puede superar en el Masters 1000 de Roma el récord de partidos ganados de manera consecutiva en torneos Masters 1000 ya que solo necesita 4 victorias para superar los 31 triunfos de Novak Djokovic en 2011, los 30 del propio Nole en 2014-15 y los 29 de Roger Federer en 2005-06.

En Roma, Sinner tendrá la oportunidad de conquistar el único torneo de Masters 1000 que le falta y se convertiría en el único jugador en alcanzar este logro junto con Djokovic, quien ganó al menos dos veces cada uno.

Por lo pronto tendrá libre la primera ronda en el Foro Itálico y esperará al ganador entre el austríaco Sebastian Ofner y el estadounidense Alex Michelsen.