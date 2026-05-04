El Chacho Coudet se sinceró después del peor partido desde su llegada a River

A pesar de que River se clasificó segundo en su grupo a los playoffs del Torneo Apertura, Coudet no quedó conforme tras la derrota frente a un rival que no ganaba desde hacía 464 días fuera de Tucumán: “Hoy no me gustó, en especial las sensaciones que hemos transmitido. El máximo responsable soy yo, no he podido lograr hoy con el equipo transmitir buenas cosas”.

Embed "MALÍSIMA, SIGAMOS"



El Chacho Coudet lo cortó en seco a @GustavoYarroch, cuando fue consultado por su parecer acerca de la actuación de River ante Atlético Tucumán pic.twitter.com/sCfODvfDNa — SportsCenter (@SC_ESPN) May 4, 2026

“Uno siempre dice que tenemos que transmitir desde adentro hacia afuera, hoy han generado mucho más de afuera hacia adentro. No es para quedar bien con la gente, pero estamos muy en deuda con nuestra gente”, aseveró el técnico.

River conocerá a su rival en octavos de final este lunes: por ahora será San Lorenzo, pero puede ser Defensa y Justicia si le gana por dos goles o más a Gimnasia y Esgrima, en Mendoza. El cruce será en el Monumental y previamente el conjunto Millonario viajará a Venezuela para jugar el jueves 7 con Carabobo.

El ciclo de Coudet en River

2-1 vs. Huracán (Torneo Apertura)

2-0 vs. Sarmiento (Torneo Apertura)

2-0 vs. Estudiantes de Río Cuarto (Torneo Apertura)

3-0 vs. Belgrano (Torneo Apertura)

1-1 vs. Blooming (Copa Sudamericana)

2-0 vs. Racing (Torneo Apertura)

1-0 vs. Carabobo (Copa Sudamericana)

0-1 vs. Boca Juniors (Torneo Apertura)

3-1 vs. Aldosivi (Torneo Apertura)

1-0 vs. RB Bragantino (Copa Sudamericana)

0-1 vs. Atlético Tucumán (Torneo Apertura)

Se clasificó segundo a los playoffs del Apertura y está puntero en su grupo de la Sudamericana.

La mala racha de River sin dar vuelta un marcador

El presente de River sumó un dato alarmante: tras esta caída, acumula 22 encuentros sin lograr revertir un marcador desfavorable y, al ser consultado sobre esta racha, Coudet admitió desconocer la estadística, pero centró su autocrítica en el rendimiento.

Embed EL GESTO DE COUDET A LA GENTE. pic.twitter.com/CF29WFjDc2 https://t.co/XGL3WqFomO — Sudanalytics (@sudanalytics_) May 3, 2026

“No tenía ese dato, te soy sincero, de no dar vuelta los resultados. Vamos a volver siempre a lo mismo, no le puedo encontrar la soltura al equipo desde el juego”, expresó, a la vez que reconoció que la búsqueda de una identidad visual sigue siendo su mayor desafío: “Es trabajar y tratar de que el equipo juegue bien al fútbol, es primordial y lo vengo resaltando constantemente. La forma acá es importante y uno las quiere conseguir y todavía no lo he logrado”.

Por otro lado, el entrenador se encargó de disipar cualquier polémica respecto a un ademán realizado hacia la platea durante el partido, aclarando que su intención fue generar una sinergia con el público más que realizar un reproche. “Si vos mirás, pedí como disculpas para ver si nos empujaban; estamos agradecidos y en deuda con la gente”, explicó.