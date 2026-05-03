Entre las series y películas de Netflix, se encuentra una producción que apuesta por incomodar y hacer reflexionar: se trata de Cuatro por cuatro. Dirigida por Florian Gottschick, esta película alemana combina drama y humor en una historia íntima y agridulce.
Netflix: el drama alemán de 1 hora y 28 minutos que arrasa con una trama provocadora y subida de tono
Es un drama alemán que incomoda y está disponible en el catálogo de series y películas de Netflix. Dura 1 hora y media
La trama sigue a cuatro amigos que deciden realizar un intercambio de parejas sin sexo como experimento emocional. Sin embargo, lo que comienza como un juego controlado rápidamente se transforma en una experiencia cargada de tensiones, donde salen a la luz inseguridades, celos y verdades ocultas.
Dentro del catálogo de Netflix, esta propuesta se diferencia entre las series y películas por su enfoque poco convencional sobre el amor y la amistad, mostrando cómo una idea simple puede cambiarlo todo cuando se ponen en juego los límites emocionales.
Netflix: de qué trata la película Cuatro por cuatro
La sinopsis oficial de Netflix sobre la película Cuatro por cuatro versa: "Tras un experimento de intercambio de pareja (que no incluye el sexo) cuatro amigos se reúnen en una casa en la playa para afrontar juntos las inesperadas repercusiones".
Después de que su intercambio de parejas da un giro, cuatro amigos llegan a una playa remota para afrontar las repercusiones y dejar salir las verdades más profundas.
Netflix: tráiler de la película Cuatro por cuatro
Reparto de Cuatro por cuatro, película de Netflix
- Nilam Farooq
- Jonas Nay
- Paula Kalenberg
- Louis Nitsche
- Tim Oliver Schultz
Dónde ver la película Cuatro por cuatro, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cuatro por cuatro se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Cuatro por cuatro se puede ver en Netflix.
- España: la película Cuatro por cuatro se puede ver en Netflix.