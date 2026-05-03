Netflix: el drama alemán de 1 hora y 28 minutos que arrasa con una trama provocadora y subida de tono

La trama sigue a cuatro amigos que deciden realizar un intercambio de parejas sin sexo como experimento emocional. Sin embargo, lo que comienza como un juego controlado rápidamente se transforma en una experiencia cargada de tensiones, donde salen a la luz inseguridades, celos y verdades ocultas.

Dentro del catálogo de Netflix, esta propuesta se diferencia entre las series y películas por su enfoque poco convencional sobre el amor y la amistad, mostrando cómo una idea simple puede cambiarlo todo cuando se ponen en juego los límites emocionales.