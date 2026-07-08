Cómo afilar un cuchillo que ya no corta nada y que está abandonado en la cocina

Todo cuchillo que no corta, además de no servir para lo que se lo utilice, suele ser más peligroso que uno bien filoso, ya que, en el intento fallido de cortar con normalidad, se utilizan malas fuerzas, que muchas veces provocan accidentes domésticos.

Hacer que los cuchillos de la casa vuelvan a lucir como nuevos y retomen protagonismo en la cocina de la casa, es posible gracias a una manera sencilla, que toda persona responsable puede realizar.