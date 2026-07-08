Por qué debes utilizar los restos de té de manzanilla en tu planta de buganvilla

El té de manzanilla es un excelente remedio natural conocido por sus propiedades calmantes, digestivas y antiinflamatorias. Además de sus beneficios para la salud, es oro para la planta de buganvilla (Bougainvillea) del jardín. A continuación, exploramos cómo aprovechar los beneficios.
La buganvilla es una de esas plantas trepadoras que se convierten en una auténtica dama con la llegada del calor, ya que aparecen sus brácteas coloridas. Todo el mundo cree que se llena de flores, pero en realidad son hojas modificadas que presentan colores como fucsia, morado, naranja, rojo o blanco.
La verdadera flor de la planta es diminuta, generalmente de color blanco o crema y se encuentra agrupada de a tres exactamente en el centro de cada conjunto de brácteas.
Beneficios de las flores de manzanilla en tu planta
La manzanilla tiene compuestos naturales que aportan beneficios al suelo y ayudan al cuidado de algunas especies, por eso recomiendan reutilizar el saquito de té antes de desecharlo definitivamente.
Las bolsitas de esta infusión, o las mismas flores de manzanilla secas, actúan como un excelente fungicida, ideal para prevenir el hogo oídio o el mildiu en las hojas. También, ayuda a mantener alejados a insectos comunes como pulgones, mosca blanca y cochinillas de forma natural.
Sus compuestos bioactivos mejoran las defensas de la planta y estimulan un crecimiento más sano. Por otro lado, actúa como materia orgánica que con el paso del tiempo mejoran la estructura del suelo. Contribuyen al compost, acelerando la descomposición de otros residuos orgánicos cuando se agregan a la compostera.
¿Cómo aplicar las flores de manzanilla?
- Infusión: hierve un litro de agua y añade 2 cucharadas de flores de manzanilla. Deja que se enfríe y cuela la mezcla. Riega la tierra de la buganvilla con esta infusión.
- Flores secas: esparce los restos de las bolsitas de té o flores secas de manzanilla directamente sobre la tierra alrededor del tallo.