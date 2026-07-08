Por qué debes utilizar los restos de té de manzanilla en tu planta de buganvilla

Beneficios de las flores de manzanilla en tu planta

La manzanilla tiene compuestos naturales que aportan beneficios al suelo y ayudan al cuidado de algunas especies, por eso recomiendan reutilizar el saquito de té antes de desecharlo definitivamente.

Las bolsitas de esta infusión, o las mismas flores de manzanilla secas, actúan como un excelente fungicida, ideal para prevenir el hogo oídio o el mildiu en las hojas. También, ayuda a mantener alejados a insectos comunes como pulgones, mosca blanca y cochinillas de forma natural.

Sus compuestos bioactivos mejoran las defensas de la planta y estimulan un crecimiento más sano. Por otro lado, actúa como materia orgánica que con el paso del tiempo mejoran la estructura del suelo. Contribuyen al compost, acelerando la descomposición de otros residuos orgánicos cuando se agregan a la compostera.

El té de manzanilla es una bebida tradicional que sirve para reducir molestias digestivas y favorece el sueño. Imagen: Pixabay.

¿Cómo aplicar las flores de manzanilla?