Doca o frutilla de mar, la planta comestible que crece cerca del mar y pocos conocen

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Quienes la han consumido aseguran que tiene un sabor agridulce, similar al dulce de frutilla, por eso le dicen frutilla de mar. Incluso cuando se abre este fruto, el mismo parece una mermelada.

Esta planta tiene rápida propagación, y se destaca por su increíble resistencia, siendo capaz de crecer en suelos altamente perturbados, tanto por la acción humana como por eventos naturales. Su crecimiento es muy rápido, y algunas personas la consideran como una especie invasora.

Pocas personas saben que es una planta muy importante en la preservación del ecosistema. Ramiro Bustamante Araya, Doctor en Ecología, profesor titular de la facultad de Ciencias Ecológicas de la Universidad de Chile, e investigador asociado del Laboratorio de Ecología Geográfica, del Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB), y del Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) explicó algunos de los beneficios que brinda la doca.

La doca es una planta muy común en las playas y dunas chilenas.

"Afirman el sustrato e impiden que la duna avance porque, al crecer sobre ella, estabilizan la arena. Entonces son especies super importantes para las dunas porque permiten que la duna se estabilice y que después puedan crecer otras especies sobre ella o entremedio de ella. De hecho, en los lugares donde la sacan, donde la destruyen, ya sea caminando o los famosos jeeps que andan en las dunas destruyendo la vegetación, las dunas empiezan a avanzar. El viento empieza a levantar la arena y las dunas empiezan a moverse y a desestabilizarse", dijo el profesor.