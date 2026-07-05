Ni la cocina, ni el baño: dónde colocar la planta de romero para traer buena suerte a tu casa

Tener plantas en el hogar es, probablemente, una de las costumbres más repetitivas y elegidas en cualquier casa. No solo aportan frescura y decoración, sino que muchas personas las buscan para renovar las energías y atraer la buena suerte a su casa.
Entre las variedades más populares se encuentra el romero, una planta aromática ancestral que es considerada un auténtico imán para la abundancia y la protección.
El grave error al colocar la planta de romero
Sin embargo, muchas personas cometen un grave error sin darse cuenta a la hora de buscarle un rincón: colocarla en la cocina o en el baño. Si bien parece una decisión lógica por su uso culinario o por la búsqueda de aromatizar el ambiente, los expertos advierten que estos lugares representan un riesgo para su salud y terminan diluyendo sus propiedades energéticas.
Colocar tu maceta de romero en la cocina es una de las primeras opciones que se nos vienen a la mente. No obstante, el calor extremo de las hornallas, la grasa en suspensión y los cambios abruptos de temperatura terminan debilitando el campo energético de la planta y afectando sus hojas.
Por otro lado, el cuarto de baño es probablemente el peor destino. Esta habitación concentra un exceso de humedad que el romero no tolera, pero además cuenta con desagües constantes.
Según la filosofía del Feng Shui, a través de las cañerías se marcha la fortuna económica, por lo que colocar allí un amuleto vivo es una mala idea si querés atraer la buena suerte a tu casa.
El rincón secreto donde debes colocar el romero
Para activar de manera correcta las propiedades de esta planta, el destino definitivo debe ser el umbral de la entrada principal de la casa. En el diseño de interiores holístico, este espacio funciona como la entrada de la energía vital al hogar.
Al ubicar el romero justo al lado de la puerta de ingreso (preferiblemente del lado derecho), la planta funciona como un filtro purificador. Cualquier vibra densa, tensión o envidia que intente cruzar la puerta quedará bloqueada de inmediato.
Si este sector de tu hogar es muy oscuro, la segunda opción recomendada por los expertos es la zona este del salón principal. Este cuadrante rige los nuevos comienzos y la salud familiar, por lo que un romero radiante en este lugar estimulará la prosperidad de todos los habitantes.