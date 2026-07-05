Ni la cocina, ni el baño: dónde colocar la planta de romero para traer buena suerte a tu casa

Colocar tu maceta de romero en la cocina es una de las primeras opciones que se nos vienen a la mente. No obstante, el calor extremo de las hornallas, la grasa en suspensión y los cambios abruptos de temperatura terminan debilitando el campo energético de la planta y afectando sus hojas.

El romero necesita mucha luz natural para estar en buenas condiciones.

Por otro lado, el cuarto de baño es probablemente el peor destino. Esta habitación concentra un exceso de humedad que el romero no tolera, pero además cuenta con desagües constantes.

Según la filosofía del Feng Shui, a través de las cañerías se marcha la fortuna económica, por lo que colocar allí un amuleto vivo es una mala idea si querés atraer la buena suerte a tu casa.

El rincón secreto donde debes colocar el romero

Para activar de manera correcta las propiedades de esta planta, el destino definitivo debe ser el umbral de la entrada principal de la casa. En el diseño de interiores holístico, este espacio funciona como la entrada de la energía vital al hogar.

Al ubicar el romero justo al lado de la puerta de ingreso (preferiblemente del lado derecho), la planta funciona como un filtro purificador. Cualquier vibra densa, tensión o envidia que intente cruzar la puerta quedará bloqueada de inmediato.

Si este sector de tu hogar es muy oscuro, la segunda opción recomendada por los expertos es la zona este del salón principal. Este cuadrante rige los nuevos comienzos y la salud familiar, por lo que un romero radiante en este lugar estimulará la prosperidad de todos los habitantes.