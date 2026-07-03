Para qué sirve regar las plantas de hortensias con agua de arroz

Esa combinación no reemplaza un fertilizante complejo, sin embargo funciona como abono casero suave, además de que alimenta la microbiota del suelo. Esas bacterias y hongos transforman los compuestos en formas aprovechables por las raíces.

Dos alternativas de usar el agua de arroz

Una forma sencilla es colocar una taza de arroz en un recipiente y agregar de tres a cuatro tazas de agua. Luego, tienes que frotar o remover el arroz con la mano durante 20 o 30, segundos hasta que el agua se vuelva turbia.

Cuela el líquido en un recipiente y usa el agua para regar tus hortensias. Si la usas de inmediato, puedes diluirla con una cantidad igual de agua de la canilla. Si la guardas en heladera, usala dentro de tres a siete días.

Puedes sumar agua de arroz al riego habitual de las plantas de hortensia.

Por otro lado, si cocinaste arroz y quedó agua blanca sobrante (sin sal ni aceites), deja enfriar a temperatura ambiente. En este caso es preferible diluirla un poco, por ejemplo una parte de agua de arroz por dos partes de agua, para evitar exceso de almidón en macetas.

El agua de cocción tiene más nutrientes liberados por la cocción del grano, por eso conviene diluir. Cabe destacar que no se debe reemplaza el riego habitual ni el uso de fertilizante. El agua de arroz se puede usar una vez al mes, y como un extra.