Para qué sirve regar las plantas de hortensias con agua de arroz

La mayoría de la gente cocina el arroz para una comida y después desecha el agua que sobra. Sin embargo, este líquido es oro para las plantas y el suelo del jardín. A continuación, exploramos para qué sirve y cuáles son los beneficios de regar las hortensias (Hydrangea) con agua de arroz.
No es magia, es química y vida microbiana. El agua de arroz aporta al suelo almidones, vitaminas y nutrientes que alimentan a las bacterias y hongos beneficiosos, mejora la estructura del suelo y puede dar un empujoncito al crecimiento de las plantas, siempre que se use con cuidado.
El agua que se usa para cocinar arroz y queda luego de enjuagarlo, contiene almidón, pequeñas cantidades de fósforo, nitrógeno y potasio. También posee micronutrientes como hierro, magnesio, zinc y vitaminas del complejo B.
Esa combinación no reemplaza un fertilizante complejo, sin embargo funciona como abono casero suave, además de que alimenta la microbiota del suelo. Esas bacterias y hongos transforman los compuestos en formas aprovechables por las raíces.
Dos alternativas de usar el agua de arroz
Una forma sencilla es colocar una taza de arroz en un recipiente y agregar de tres a cuatro tazas de agua. Luego, tienes que frotar o remover el arroz con la mano durante 20 o 30, segundos hasta que el agua se vuelva turbia.
Cuela el líquido en un recipiente y usa el agua para regar tus hortensias. Si la usas de inmediato, puedes diluirla con una cantidad igual de agua de la canilla. Si la guardas en heladera, usala dentro de tres a siete días.
Por otro lado, si cocinaste arroz y quedó agua blanca sobrante (sin sal ni aceites), deja enfriar a temperatura ambiente. En este caso es preferible diluirla un poco, por ejemplo una parte de agua de arroz por dos partes de agua, para evitar exceso de almidón en macetas.
El agua de cocción tiene más nutrientes liberados por la cocción del grano, por eso conviene diluir. Cabe destacar que no se debe reemplaza el riego habitual ni el uso de fertilizante. El agua de arroz se puede usar una vez al mes, y como un extra.