El error más común que puede matar tus plantas durante una ola polar

Este miércoles ingresó un frente frío acompañado de viento sur. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por temperaturas extremas para distintos sectores de la provincia. En este contexto surge una pregunta clave: ¿qué ocurre con las plantas con este frío y qué errores pueden dañarlas?
La ola polar se hace sentir en distintas partes del país, y con él, llega uno de los mayores desafíos para los amantes de las plantas: lograr que sobrevivan. Los jardineros coinciden en que la clave está en anticiparse.
El error más común que puede matar tus plantas en una ola polar
Dejar las plantas afuera y sin resguardo, cuando bajan las temperaturas bruscamente, cae una helada o llega un viento frío, es una equivocación fatal. Cuando se anuncian temperaturas muy bajas, conviene cubrir las plantas más delicadas con cobertores para jardín, tela antihelada, mantas viejas, e incluso bolsas de nylon.
Esto ayuda a conservar algo de calor, evita que las hojas se quemen con la escarcha, además que deja pasar la luz y el aire necesarios para su desarrollo.
Por otro lado, si tienes plantas cultivadas directamente en macetas puedes trasladarlas a lugares más protegidos como galerías, o patios techados. Otro truco muy usado es colocar hojas secas, corteza o mulch sobre la tierra para aislar las raíces y mantener la temperatura del suelo.
Regar las plantas en exceso durante una ola polar también es un grave error. El descuido más común en esta época es seguir regando con la misma frecuencia que durante la temporada de calor.
Como hay menos horas de sol y menos evaporación, el sustrato de las macetas tarda mucho más tiempo en secarse, por lo que se convierte en una trampa mortal para las raíces. Cuando la tierra permanece saturada de agua durante semanas, se crean las condiciones ideales para la proliferación de hongos y bacterias. Las raíces no pueden respirar y comienzan a asfixiarse.