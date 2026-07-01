El error más común que puede matar tus plantas durante una ola polar

Cuando llegan las heladas, las plantas quedan expuestas a daños que pueden aparecer de un día para otro.

Esto ayuda a conservar algo de calor, evita que las hojas se quemen con la escarcha, además que deja pasar la luz y el aire necesarios para su desarrollo.

Por otro lado, si tienes plantas cultivadas directamente en macetas puedes trasladarlas a lugares más protegidos como galerías, o patios techados. Otro truco muy usado es colocar hojas secas, corteza o mulch sobre la tierra para aislar las raíces y mantener la temperatura del suelo.

Regar las plantas en exceso durante una ola polar también es un grave error. El descuido más común en esta época es seguir regando con la misma frecuencia que durante la temporada de calor.

Los especialistas recomiendan regar en invierno durante la media mañana, entre las 10:00 y las 14:00. Solo cuando es necesario.

Como hay menos horas de sol y menos evaporación, el sustrato de las macetas tarda mucho más tiempo en secarse, por lo que se convierte en una trampa mortal para las raíces. Cuando la tierra permanece saturada de agua durante semanas, se crean las condiciones ideales para la proliferación de hongos y bacterias. Las raíces no pueden respirar y comienzan a asfixiarse.