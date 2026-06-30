3 plantas que podés cultivar en tu balcón y resisten el frío sin problema

Con la llegada del invierno, muchas personas empiezan a preocuparse por el estado de las plantas que tienen en la terraza o balcón. El viento frío, las heladas y la menor cantidad de sol pueden afectar seriamente algunas especies, provocando hojas secas, pérdida de color e incluso daños irreversibles.
Elegir las plantas adecuadas puede marcar la diferencia, ya que existen especies que se adaptan, soportan las bajas temperaturas, y requieren pocos cuidados en esta época.
Tres plantas para cultivar en la terraza
La siempreviva (Sempervivum) también conocida como barba de Júpiter es una planta suculenta que soporta las bajas temperaturas. Es originaria de los Alpes, por lo que es una especie de exterior muy resistente. Algunas de las variedades más conocidas son siempreviva de arañas, siempreviva mayor, Siemprevivum grandiflorum.
Todas se caracterizan por tener una roseta de hojas centralque se va difurcando con una serie de ramificaciones de las que van saliendo nuevos hijuelos, creando pequeños montículos.
Otra planta que se adapta a un balcón con bajas temperaturas es la lavanda (Lavandula angustifolia). Investigaciones de la Universidad de Colorado State destacan que la lavanda inglesa posee mecanismos naturales que le permiten tolerar tanto el frío como la sequía.
Este arbusto semileñoso con follaje de color gris a verde tiene espigas de flores perfumadas. Múltiples estudios han demostrado que la lavanda plantada en otoño sobrevive mejor, se establece más rápidamente y produce más flores la temporada siguiente.
Las gramíneas ornamentales son plantas de la familia de los pastos (Poaceae) muy valorados en la jardinería moderna. Aportan movimiento, textura y volumen durante todo el año. Se adaptan a distintos climas y requieren poco mantenimiento.
Estas plantas tienen hojas muy finas que forman matas de gran porte, así que son ideales para bordes del jardín. Son una opción excelente para jardines pequeños o rocallas.