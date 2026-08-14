El secreto mañanero para que tus plantas aromáticas tengan mucho más sabor y aroma

El secreto mañanero para que tus plantas aromáticas tengan mucho más sabor

Un truco de jardinería que se suele olvidar, es poner las plantas aromáticas en la ventana a primera hora de la mañana a que esta "respire". Este simple acto tiene muchos beneficios porque durante la noche, la planta mantiene sus "poros" cerrados para no perder agua. Con la primera luz del sol y el aire fresco, la planta recibe la señal luminosa que activa los fitocromos y se abre inmediatamente para absorber dióxido de carbono.

El sabor y el perfume de plantas como la albahaca, el romero, el tomillo, la menta o el orégano provienen de sus aceites esenciales y durante la noche acumulan e intensifican estos aceites en las glándulas de sus hojas. Por eso, hacer que estas respiren auire fresco hace que terminen de aprovecharse esos aceites, sabores y aromas para las próximas horas.

Colocar las plantas aromáticas en la ventana a primera hora de la mañana hace que su sabor y aroma mejoren cualquier ambiente o comida.

Además, los expertos en jardinería aseguran que luz solar de la mañana es la más beneficiosa porque aporta la energía necesaria para activar la fotosíntesis sin el calor sofocante del resto del día. Esto hace que tu panta aromática cree hojas más carnosas, aromáticas, sanas y gustosas.