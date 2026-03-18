5 plantas de interior que transforman cualquier rincón de la casa

Estas son cinco de las plantas de interior más elegidas para renovar cualquier ambiente de la casa.

Monstera: la planta de hojas grandes que domina la decoración

La monstera se convirtió en una de las plantas más populares en la decoración contemporánea. Sus hojas grandes y recortadas generan un fuerte impacto visual y funcionan muy bien en livings o rincones luminosos.

Es una planta resistente que puede adaptarse a interiores con buena luz indirecta y suele utilizarse como pieza central en composiciones con otras plantas más pequeñas.

monstera planta.jpg La monstera es una de las plantas más populares en la decoración contemporánea.

Pothos o potus: la planta ideal para empezar

El potus es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes recién comienzan a incorporar vegetación en su casa.

Puede crecer tanto en macetas como en estantes o macetas colgantes, donde sus hojas verdes caen formando una cascada natural. Además, se adapta bien a diferentes niveles de luz.

plantas de potus El potus es una de las plantas de interior más fáciles de cuidar.

Ficus elastica: elegancia y presencia en el hogar

El ficus elastica, también conocido como árbol del caucho, destaca por sus hojas grandes y brillantes.

Es una planta muy utilizada en arquitectura interior porque aporta volumen y estructura visual a los ambientes. Funciona especialmente bien en rincones amplios o junto a ventanas.

ficus-elastica-.jpg El ficus elastica es muy utilizada en arquitectura interior porque aporta volumen y estructura visual.

Calathea: la planta decorativa de hojas llamativas

La calathea es una de las plantas de interior más decorativas gracias a sus hojas con patrones y tonalidades intensas. Su aspecto exótico permite sumar textura y contraste en espacios con otras plantas de hojas verdes más simples.

Además, se adapta bien a interiores con luz indirecta y humedad moderada.

calathea planta La calathea es muy decorativa gracias a sus hojas con patrones y tonalidades intensas.

Helechos: un clásico que vuelve a ser tendencia

Los helechos han regresado con fuerza en el diseño de interiores. Sus hojas largas y frondosas aportan movimiento y frescura a cualquier rincón.

Funcionan muy bien en macetas colgantes o en estanterías, donde su crecimiento natural genera un efecto visual muy atractivo.

plantas-interior-rincón-freepik Los helechos funcionan bien en macetas colgantes o en estanterías. Crédito: Freepik.

Incorporar plantas de interior es una de las formas más simples de transformar la arquitectura y la energía de una casa. A veces, un pequeño rincón verde puede cambiar por completo la percepción de un espacio.

Si te interesa esta tendencia, también puedes descubrir cómo crear un rincón natural con plantas de interior dentro de tu casa y convertir cualquier espacio en un pequeño refugio verde.