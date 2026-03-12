Arquitectura interior: la tendencia del "rincón natural" con plantas que transforma las casas

diseño-biofilico-arquitectura-freepik-(1) Además de mejorar la estética de una casa, las plantas también pueden influir en el estado de ánimo.

Para crear un rincón natural, el primer paso es analizar el espacio disponible. “Lo importante no es el tamaño del rincón sino qué tan verde quieras que sea”, explica Carter. Un “nature nook” puede funcionar incluso con cinco plantas bien elegidas.

La luz es uno de los factores más importantes. Si el espacio tiene una ventana con buena iluminación natural, muchas especies prosperarán sin problemas.

Pero si la luz es escasa, los expertos recomiendan utilizar lámparas de cultivo diseñadas para plantas, que replican la luz natural y ayudan al crecimiento sin afectar la estética del ambiente.

También es clave considerar cómo cambia la luz según las estaciones, algo que puede modificar las condiciones para las plantas.

Arquitectura interior y bienestar: por qué las plantas cambian el hogar

Un rincón natural suele incluir un sillón cómodo orientado hacia la ventana o hacia el espacio interior, pensado para leer, descansar o simplemente desconectarse.

Carter recomienda elegir plantas de manera realista. Si no se les dedica tiempo de cuidado, un espacio que al principio luce verde y exuberante puede deteriorarse rápidamente.

También es importante considerar aspectos prácticos:

El tamaño que alcanzarán las plantas .

. La altura del techo.

El tipo de macetas.

La seguridad si hay niños o mascotas.

En la arquitectura contemporánea, el hogar dejó de ser solo un espacio funcional. Hoy también se piensa como un lugar para recuperar energía y bienestar.

Integrar plantas de interior en pequeños rincones de la casa puede ser una forma simple de acercar la naturaleza a la vida cotidiana. Cada casa tiene un rincón que puede transformarse. A veces, basta con una silla cómoda, buena luz y algunas plantas para crear un pequeño refugio verde.