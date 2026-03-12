Durante décadas, el estatus en Buenos Aires se medía por vivir en el estilo francés del Chateau Libertador o en la imponente Alvear Tower. Hoy, el foco de los más acaudalados cambió: todos quieren las llaves de L’Avenue, la primera obra residencial en Sudamérica diseñada por el estudio de arquitectura de la legendaria iraquí Zaha Hadid.
Arquitectura e inmuebles: ¿cuánto sale una propiedad en el rascacielos que redefine el lujo en Argentina?
En la porteña esquina de Avenida del Libertador y Bullrich, este gigante negro de formas curvas rompe con la tradición de líneas rectas en Buenos Aires
Con balcones que simulan un movimiento constante, el edificio ya no es solo un proyecto: es el mayor "capricho" arquitectónico del país que propone vivir en una obra de arte. L’Avenue no solo propone metros cuadrados, sino la experiencia de habitar una escultura contemporánea.
Esta torre de 120 metros de altura, 36 pisos y 5 subsuelos ya ostenta el título del valor por metro cuadrado más caro de la Argentina. Para cruzar su lobby imperial de 10 metros de altura revestido en mármol -diseñado como un escudo impenetrable para la privacidad- se requiere una billetera de escala global.
¿Cuánto sale una propiedad en el edificio más caro de Buenos Aires?
- Las residencias "base" tienen un precio que comienza en 1,6 millones de dólares. Tienen 220 m2 y dos dormitorios.
- Pisos intermedios: las unidades de tres habitaciones superan los 3,5 millones de dólares.
- Los penthouses (Pisos 28 al 36): pueden rozar los 7,5 millones de dólares, compitiendo mano a mano con los valores de Manhattan o Miami.
Amenities: de la peluquería privada al Car Wash
La premisa de L’Avenue es que sus propietarios vivan en un all inclusive perpetuo. El nivel de excentricidad de sus áreas comunes redefine el concepto de confort:
- Oasis de diseño: una piscina in/out de formas orgánicas que se integra con jardines paisajísticos.
- Santuario Wellness: un piso entero con salas de masajes, saunas y una peluquería privada, pensada para que los residentes se preparen para eventos sin tener que salir a la calle.
- Cuidado automotor: cinco subsuelos que incluyen servicio de valet parking las 24 horas y un sector exclusivo de Car Wash para flotas de alta gama.
- El cielo como escenario: en el piso 37 se despliega un Rooftop Terrace de 720 m2 con vistas 360°, diseñado con maderas labradas y mobiliario europeo para los eventos más exclusivos de la ciudad.
Una garantía de oro: vistas para siempre
En el mercado del ultralujo, la ubicación lo es todo. L’Avenue se levanta sobre un terreno de 1.700 m2 con una promesa que vale millones: nada podrá taparles el paisaje jamás.
Gracias a sus ventanales de tres metros de piso a techo, los habitantes tienen asegurado un palco preferencial sobre el pulmón más aristocrático de Buenos Aires.
- Vistas directas: a los entrenamientos en el Campo Argentino de Polo y las pistas del Hipódromo.
- Naturaleza curada: el esplendor del Rosedal, su lago y sus gansos.
- Horizonte infinito: el brillo del Río de la Plata como telón de fondo.
Con terminaciones que incluyen pisos de mármol Crema Marfil (placas de 1.20 x 1.20 m) y grifería alemana de alta gama, L’Avenue Libertador no es solo un edificio; es el nuevo epicentro del poder y el diseño en el cielo porteño.
