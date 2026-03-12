Arquitectura e inmuebles: ¿cuánto sale una propiedad en el rascacielos que redefine el lujo en Argentina?

¿Cuánto sale una propiedad en el edificio más caro de Buenos Aires?

Las residencias "base" tienen un precio que comienza en 1,6 millones de dólares. Tienen 220 m2 y dos dormitorios.

Pisos intermedios: las unidades de tres habitaciones superan los 3,5 millones de dólares.

Los penthouses (Pisos 28 al 36): pueden rozar los 7,5 millones de dólares, compitiendo mano a mano con los valores de Manhattan o Miami.

Lavenue Libertador 3 edificio de Buenos Aires

Amenities: de la peluquería privada al Car Wash

La premisa de L’Avenue es que sus propietarios vivan en un all inclusive perpetuo. El nivel de excentricidad de sus áreas comunes redefine el concepto de confort:

Oasis de diseño: una piscina in/out de formas orgánicas que se integra con jardines paisajísticos.

una piscina in/out de formas orgánicas que se integra con jardines paisajísticos. Santuario Wellness: un piso entero con salas de masajes, saunas y una peluquería privada, pensada para que los residentes se preparen para eventos sin tener que salir a la calle.

un piso entero con salas de masajes, saunas y una peluquería privada, pensada para que los residentes se preparen para eventos sin tener que salir a la calle. Cuidado automotor: cinco subsuelos que incluyen servicio de valet parking las 24 horas y un sector exclusivo de Car Wash para flotas de alta gama.

cinco subsuelos que incluyen servicio de valet parking las 24 horas y un sector exclusivo de Car Wash para flotas de alta gama. El cielo como escenario: en el piso 37 se despliega un Rooftop Terrace de 720 m2 con vistas 360°, diseñado con maderas labradas y mobiliario europeo para los eventos más exclusivos de la ciudad.

Lavenue Libertador 5 edificio de Buenos Aires pileta

Una garantía de oro: vistas para siempre

En el mercado del ultralujo, la ubicación lo es todo. L’Avenue se levanta sobre un terreno de 1.700 m2 con una promesa que vale millones: nada podrá taparles el paisaje jamás.

Lavenue Libertador 4 edificio de Buenos Aires vista al CAmpo de polo

Gracias a sus ventanales de tres metros de piso a techo, los habitantes tienen asegurado un palco preferencial sobre el pulmón más aristocrático de Buenos Aires.

Vistas directas: a los entrenamientos en el Campo Argentino de Polo y las pistas del Hipódromo.

a los entrenamientos en el Campo Argentino de Polo y las pistas del Hipódromo. Naturaleza curada: el esplendor del Rosedal, su lago y sus gansos.

el esplendor del Rosedal, su lago y sus gansos. Horizonte infinito: el brillo del Río de la Plata como telón de fondo.

Lavenue Libertador 6 edificio de Buenos Aires

Con terminaciones que incluyen pisos de mármol Crema Marfil (placas de 1.20 x 1.20 m) y grifería alemana de alta gama, L’Avenue Libertador no es solo un edificio; es el nuevo epicentro del poder y el diseño en el cielo porteño.

Fuente: Gente.