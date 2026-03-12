Comenzó el canje de entradas de la Vendimia para quienes quieran ir al show de Abel Pintos

Vendimia 2026 - Acto Central 20 Cultura decidió que no se hará la repetición del Acto Central y se podrá pedir la devolución del dinero de las entradas. Nicolás Rios

Vendimia: opciones para quienes tenían entradas

Tras la suspensión de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia, Mendoza despliega un plan para compensar a los afectados. Se ofrecen alternativas de canje y devolución, priorizando la satisfacción de los asistentes.

Cultura detalló las medidas para mitigar el impacto de la suspensión de la segunda noche de la Fiesta Nacional de la Vendimia. "La verdad que ha sido una semana cargada de las contingencias climáticas que han sido muy difíciles", explicó Gareca en declaraciones a Radio Nihuil.

Vendimia 2026 - Gareca - Previa El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, explicó las alternativas para el público que adquirió entradas de la repetición.

La decisión, según se informó, se tomó considerando los altos costos asociados a la reprogramación del evento. "Cada reprogramación a la provincia le suma un costo millonario de tener que reprogramar", se argumentó, subrayando la necesidad de actuar con responsabilidad fiscal en una entrevista que brindó al periodista Matías Pascualetti.

Detalles de la reprogramación en Mendoza

Además de los costos económicos, se evaluaron aspectos logísticos y de seguridad. "Los sistemas justamente de seguridad, digo, había una posibilidad de hacer los dos, las dos actividades en el Teatro Griego", se indicó, señalando la dificultad de gestionar dos eventos multitudinarios simultáneamente.

Para aquellos que adquirieron sus entradas, se han dispuesto dos opciones principales. "Por eso lo que hemos hecho es ofrecer dos alternativas a aquellas personas que tienen sus entradas", se comunicó, buscando brindar soluciones concretas a los damnificados.

La primera alternativa es la devolución del importe abonado. "Aquellos que quieran hacer la devolución, lo hacen, ingresan a la página entradaweb y hay un mail donde se van a dirigir", detallaron, facilitando el proceso de reembolso.

Abel Pintos- noche del 15 de marzo

Alternativas para los asistentes en Mendoza

La segunda opción es el canje de la entrada por una invitación al festival donde se presentarán artistas como Abel Pintos, Ángela Leiva y otros. "Aquellos que tengan las entradas, por supuesto, de la Vendimia y que quieran ir al festival donde se va a presentar Abel Pintos, Ángela Leiva, Campedrinos y Maggie Cullen...", especificó.

El canje podrá realizarse en los mismos centros habilitados para la venta de entradas de la Vendimia. "Van a tener la posibilidad de hacer el canje de entradas a partir de hoy a las 12 en los mismos centros de canje donde canjearon las entradas de Vendimia", agregó.

Se aclaró que aquellos que compraron entradas de Vendimia serán reubicados en sectores disponibles del Teatro Griego.

En cuanto al precio de las entradas, se enfatizó que el valor de la repetición de la Vendimia es inferior a los costos del festival. "Es un precio bajo en comparación de los costos que manejaba el festival", resaltó Gareca.

Para quienes asistieron al evento del martes y debieron retirarse, se recomienda contactar a la plataforma Entrada Web. "Aquellas personas que tenían entradas del festival, justamente, se tienen que comunicar también con la plataforma Entrada Web para poder resolver esa situación", añadió.