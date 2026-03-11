La tormenta dejó daños en 3 departamentos y se mantiene el alerta amarilla con caída de granizo

Hay que destacar que en la Ciudad de Mendoza y en el sector del Cerro La Gloria, las precipitaciones fueron de tal intensidad que hubo que reprogramar la Vendimia 2026 y la noche en la que se iba a presentar Abel Pintos.

La Vendimia 2026 se suspendió este martes por las intensas lluvias. Hubo derrumbes y calles inundadas a consecuencia del temporal.

El pronóstico de Contingencias Climáticas mantiene la alerta amarilla por nuevas lluvias con la posibilidad de caída de granizo para la jornada de hoy.