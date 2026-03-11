La tormenta dejó daños en 3 departamentos y se mantiene el alerta amarilla con caída de granizo

La tormenta registrada durante la jornada del martes en distintos puntos de la provincia de Mendoza provocó algunas intervenciones por parte de los equipos de emergencia, con un total de cuatro novedades. Las situaciones fueron atendidas sin registrarse personas heridas y se concentraron principalmente en Las Heras, Godoy Cruz y Tunuyán.
Hay que destacar que en la Ciudad de Mendoza y en el sector del Cerro La Gloria, las precipitaciones fueron de tal intensidad que hubo que reprogramar la Vendimia 2026 y la noche en la que se iba a presentar Abel Pintos.
El pronóstico de Contingencias Climáticas mantiene la alerta amarilla por nuevas lluvias con la posibilidad de caída de granizo para la jornada de hoy.
Detalle por departamento
Las Heras
- Puente ATSA interrumpido: 1
Godoy Cruz
- Transformador en corto: 1
- Derrumbe de pared: 1
Total: 2 novedades.
Tunuyán
- Familia asistida por vivienda anegada: 1
Balance general
- Total de novedades registradas: 04
- Departamentos afectados: 3
- Resto de la provincia: sin novedades.
Situación meteorológica
Para este miércoles se mantiene el alerta amarilla por precipitaciones, por lo que las autoridades recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas con antecedentes de anegamientos, cauces aluvionales y sectores donde la lluvia podría afectar la circulación.
También se solicita a la población:
- Evitar circular por calles o puentes con acumulación de agua.
- No arrojar residuos en acequias o desagües.
- Mantenerse informado a través de los canales oficiales ante eventuales actualizaciones del pronóstico.