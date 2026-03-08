Más de 50 viviendas se inundaron por la tormenta y evacuaron a 45 personas en alta montaña

La copiosa lluvia que terminó siendo tormenta en varias zonas de Mendoza entre la tarde del sábado y parte de la mañana del domingo dejó inundaciones y daños en 53 viviendas, junto a 47 personas evacuadas según reportó Defensa Civil.
El reporte se basa en el saldo de las precipitaciones que se registraron entre las 17,30 del sábado hasta las 7 del domingo. Y que dejaron calles anegadas, canales colapsados, además de árboles y cables caídos.
Este domingo, tras una noche tranquila, lo que empezó como llovizna terminó convirtiéndose en otra tormenta hasta después del mediodía, en línea con el pronóstico de la Dirección de Contingencias que había elevado el alerta meteorológico a naranja.
A raíz de las nuevas precipitaciones, arterias como el Acceso Sur quedaron bajo el agua acumulada por más de 1 hora.
El saldo de la tormenta: viviendas inundadas y evacuaciones
Más allá de lo que anticipaba el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y que obligó a diferir la Fiesta de la Vendimia para este domingo, las tormentas de la víspera dejaron un importante número de viviendas con filtraciones y anegadas.
Malargüe fue el departamento más afectado con 18 casas, seguido por Godoy Cruz, con 15. En Guaymallén se inundaron 10 viviendas, mientras que entre Capital y Las Heras hubo 9, junto a otra en Junín.
Al saldo hubo que sumar la evacuación de 45 personas que permanecían en varias cabañas de un complejo en Potrerillos, Luján. Más arriba, en Uspallata, DC informó 2 remociones y el corte del tránsito en Ruta 7 y las rutas provinciales 52 y 12.
En total, Defensa Civil registró 193 novedades, incluso 15 árboles caídos en varios puntos del Gran Mendoza y postes de luz y cables cortados por lo intenso del viento y el volumen de agua. También socavones y acequias y canales desbordados.
San Martín, Godoy Cruz y Capital, donde más agua cayó
Lo dicho: fue una tormenta intensa y también copiosa. De hecho, el Radar Meteorológico de San Martín señaló que durante la tarde del sábado y primera hora del domingo en algunas zonas cayó no menos de 20 mm de agua.
Pero donde más precipitó y se acumuló fue al oeste de Godoy Cruz y también en Capital. En esos lugares se registró 47 mm en promedio, casi al mismo nivel de varios distritos productivos de la zona Este.
Por ejemplo, en El Divisadero y El Central (San Martín), las lluvias acumularon entre 40 y 50 mm, acompañadas de granizo. Algo similar ocurrió, aunque sin piedra, en distritos como Los Alamos, Chapanay, Tres Porteñas y Montecaseros.
También cayó granizo al oeste de Las Heras, sur de Guaymallén y Maipú (Coquimbito), con 35 mm acumulados, al igual que la zona de El Algarrobal y alrededores del Aeropuerto.