Más de 50 viviendas se inundaron por la tormenta y evacuaron a 45 personas en alta montaña

A raíz de las nuevas precipitaciones, arterias como el Acceso Sur quedaron bajo el agua acumulada por más de 1 hora.

Así quedaron las calles y acequias en varios puntos del Gran Mendoza por la tormenta, que también inundó viviendas

El saldo de la tormenta: viviendas inundadas y evacuaciones

Más allá de lo que anticipaba el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional y que obligó a diferir la Fiesta de la Vendimia para este domingo, las tormentas de la víspera dejaron un importante número de viviendas con filtraciones y anegadas.

Malargüe fue el departamento más afectado con 18 casas, seguido por Godoy Cruz, con 15. En Guaymallén se inundaron 10 viviendas, mientras que entre Capital y Las Heras hubo 9, junto a otra en Junín.

Al saldo hubo que sumar la evacuación de 45 personas que permanecían en varias cabañas de un complejo en Potrerillos, Luján. Más arriba, en Uspallata, DC informó 2 remociones y el corte del tránsito en Ruta 7 y las rutas provinciales 52 y 12.

En total, Defensa Civil registró 193 novedades, incluso 15 árboles caídos en varios puntos del Gran Mendoza y postes de luz y cables cortados por lo intenso del viento y el volumen de agua. También socavones y acequias y canales desbordados.

San Martín, Godoy Cruz y Capital, donde más agua cayó

Lo dicho: fue una tormenta intensa y también copiosa. De hecho, el Radar Meteorológico de San Martín señaló que durante la tarde del sábado y primera hora del domingo en algunas zonas cayó no menos de 20 mm de agua.

Pero donde más precipitó y se acumuló fue al oeste de Godoy Cruz y también en Capital. En esos lugares se registró 47 mm en promedio, casi al mismo nivel de varios distritos productivos de la zona Este.

Por ejemplo, en El Divisadero y El Central (San Martín), las lluvias acumularon entre 40 y 50 mm, acompañadas de granizo. Algo similar ocurrió, aunque sin piedra, en distritos como Los Alamos, Chapanay, Tres Porteñas y Montecaseros.

También cayó granizo al oeste de Las Heras, sur de Guaymallén y Maipú (Coquimbito), con 35 mm acumulados, al igual que la zona de El Algarrobal y alrededores del Aeropuerto.