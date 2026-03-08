Si tenés una sansevieria o lengua de suegra, las cáscaras de esta fruta impulsarán su crecimiento en otoño

Picar las cáscaras en trozos muy pequeños y mezclarlas con los primeros centímetros del sustrato. Al descomponerse, liberan gradualmente nutrientes que enriquecen la tierra sin riesgo de quemar las raíces.

Integrarlas en el compost. Esto permite que sus componentes se estabilicen, ofreciendo un sustrato rico en materia orgánica para futuras renovaciones de maceta.

Por otro lado, utilizar la cara interna de la cáscara para frotar suavemente las hojas no solo elimina la suciedad, sino que otorga un brillo espectacular. Este proceso destapa los poros de la sansevieria y maximiza su capacidad de absorber la poca energía solar disponible en otoño. Tras la aplicación, recordá pasar un paño suave para retirar cualquier excedente de pulpa y evitar que se fermente sobre la hoja.

sansevieria o lengua de suegra La sansevieria o lengua de suegra se beneficiará con las cáscaras de banana.

Además de sus bondades nutritivas, la cáscara de banana funciona como un repelente preventivo. Al colocar pequeños trozos en la base de la maceta de la sansevieria, se crea una barrera que ayuda a mantener alejados a insectos como los pulgones, que a veces buscan refugio en el interior del hogar cuando el clima refresca afuera. Se trata de un truco de jardinería libre de químicos que respeta el ecosistema de tu casa.