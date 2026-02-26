Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para colocar una maceta con la planta sansevieria

La sansevieria, conocida popularmente como lengua de suegra, se ha consolidado como una de las especies predilectas para el diseño de interiores. Su fama no es casualidad: es una planta prácticamente inmortal, capaz de resistir la falta de riego y adaptarse a rincones con escasa iluminación. Sin embargo, más allá de su resiliencia, esta suculenta posee un simbolismo profundo en la filosofía del Feng Shui.
Para esta práctica milenaria china, las plantas representan el elemento madera, que simboliza el crecimiento, la vitalidad y la expansión. No obstante, debido a la forma alargada y puntiaguda de sus hojas, la sansevieria emite una energía fuerte y protectora que debe ser canalizada correctamente. Si su maceta se ubica estratégicamente, funcionará como un imán de prosperidad. De lo contrario, puede generar tensiones innecesarias.
Estos son los lugares de casa para colocar una maceta con la sansevieria, según el Feng Shui
El Feng Shui sugiere que la ubicación ideal para esta planta es la entrada principal de la casa. Al situarla cerca de la puerta, la sansevieria actúa como un filtro energético y un escudo guardián. Su misión aquí es doble: por un lado, protege el hogar de las vibraciones negativas externas y, por otro, atrae y retiene la energía de la abundancia y la buena fortuna para los habitantes.
Otro espacio favorable son las áreas comunes, como el salón o el comedor. En estos puntos de reunión, la planta ayuda a equilibrar el Chi (energía vital), promoviendo una convivencia armoniosa y un flujo económico saludable. Su crecimiento vertical ascendente es interpretado como un impulso constante hacia el éxito y la superación personal.
Estos son los lugares de casa donde jamás deberás colocar una maceta con la sansevieria, según el Feng Shui
A pesar de sus beneficios, existen rincones donde la energía de la sansevieria puede volverse contraproducente, por lo que no se recomienda colocar su maceta allí:
- El cuarto de baño: aunque es un lugar tentador por su humedad, el Feng Shui desaconseja colocarla allí. Los baños son considerados zonas de fuga energética debido a la presencia de desagües. Se cree que cualquier energía de prosperidad o bienestar que la planta intente atraer se perdería simbólicamente por las tuberías.
- El escritorio o zona de trabajo: en el entorno laboral se busca claridad, calma y fluidez creativa. Las hojas afiladas de la lengua de suegra pueden actuar como flechas que cortan la concentración. Tenerla sobre el escritorio puede fomentar un clima de irritabilidad o bloqueos mentales, dificultando la toma de decisiones y el nacimiento de nuevas ideas.
Ante este panorama, si querés aprovechar las propiedades energéticas y promover el buen flujo en casa, tendrás que prestar atención a las sugerencias que brinda el Feng Shui para la sansevieria o lengua de suegra.