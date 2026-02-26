Feng Shui: cuáles son los lugares sagrados de casa para colocar una maceta con la planta sansevieria

Para esta práctica milenaria china, las plantas representan el elemento madera, que simboliza el crecimiento, la vitalidad y la expansión. No obstante, debido a la forma alargada y puntiaguda de sus hojas, la sansevieria emite una energía fuerte y protectora que debe ser canalizada correctamente. Si su maceta se ubica estratégicamente, funcionará como un imán de prosperidad. De lo contrario, puede generar tensiones innecesarias.

Estos son los lugares de casa para colocar una maceta con la sansevieria, según el Feng Shui

El Feng Shui sugiere que la ubicación ideal para esta planta es la entrada principal de la casa. Al situarla cerca de la puerta, la sansevieria actúa como un filtro energético y un escudo guardián. Su misión aquí es doble: por un lado, protege el hogar de las vibraciones negativas externas y, por otro, atrae y retiene la energía de la abundancia y la buena fortuna para los habitantes.