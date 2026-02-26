El Senado debate el Acuerdo Mercosur-UE y la polémica reforma de la Ley de Glaciares

La Ley de Glaciares: Minería vs. Medio Ambiente

El otro gran frente de batalla se libra en torno a la reforma de la Ley 26.639 de Preservación de Glaciares. El oficialismo propone modificar la definición de las zonas protegidas (especialmente el área periglaciar) con el argumento de brindar "seguridad jurídica" y atraer inversiones multimillonarias en proyectos mineros de oro, plata y cobre en la cordillera.

La iniciativa ha despertado un fuerte rechazo de organizaciones ambientalistas, científicos y sectores de la oposición, quienes advierten que flexibilizar la norma pone en riesgo las principales reservas hídricas.

Un escenario de "semana caliente"

El tratamiento de estos proyectos ocurre en un contexto de efervescencia pública. Coincide con una serie de paros en sectores clave (como el transporte y los controladores aéreos) y un endurecimiento del discurso presidencial contra sectores empresarios, lo que convierte al Congreso en una olla a presión.

Desde el entorno del Presidente confían en que cuentan con los votos necesarios, tras intensas negociaciones con los gobernadores de provincias mineras y bloques aliados. De obtener resultados positivos, el Gobierno espera llegar a la apertura de sesiones ordinarias del 1 de marzo con un triunfo legislativo que ratifique el rumbo de su gestión ante los mercados internacionales.