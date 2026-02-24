El Gobierno le dio poder en el Senado al PJ de los gobernadores y desplazó al kirchnerismo

El oficialismo se empodera del Senado y cambia el mapa del poder en el Congreso. En una maniobra que combina seducción política y debilidad interna de la oposición el mileismo llegó a la elección de autoridades fortalecido, dejando a Unión por la Patria (UxP) en una posición de fragilidad parlamentaria que no se veía desde el inicio de la gestión libertaria.
La noticia más impactante es la ruptura formal del interbloque conducido por José Mayans, el que perdió tres senadores que responden directamente a gobernadores peronistas de perfil dialoguista, quienes decidieron abandonar la bancada kirchnerista para conformar un nuevo bloque: Convicción Federal.
Tres senadores rompen con el bloque kirchnerista
Los legisladores que dieron el portazo son:
- Guillermo Andrada (referenciado en el gobernador Raúl Jalil, de Catamarca).
- Sandra Mendoza (vinculada a Osvaldo Jaldo, de Tucumán).
- Carolina Moisés (cercana a Gustavo Sáenz, de Salta).
Como moneda de cambio por este apoyo estratégico, el Gobierno decidió ceder un lugar en la mesa de autoridades de la Cámara al peronismo aliado, "el de los gobernadores". La peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy) fue nombrada como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo.
Este gesto busca garantizar al oficialismo el número necesario para sesionar sin depender de la voluntad del núcleo duro del kirchnerismo.
Bullrich toma las riendas y suma a Luis Juez
Mientras el peronismo se fragmenta, Patricia Bullrich ha consolidado su rol como jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas horas, Bullrich oficializó la incorporación de Luis Juez al bloque oficialista, un movimiento que El Cronista define como el "aseguramiento del control de la Cámara".
Con la suma de Juez y el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores, el oficialismo no solo se encamina a ratificar a Bartolomé Abdala como presidente provisional, sino que deja al peronismo sin capacidad de bloqueo para las leyes clave que se tratarán esta misma semana, como la Reforma Laboral y la Baja de la edad de imputabilidad.
El nuevo orden parlamentario
El reacomodamiento de fuerzas deja tres grandes grupos en el Senado:
- El bloque oficialista y aliados (LLA + Pro + Juez): son la nueva primera minoría.
- "Peronismo Federal" (Convicción Federal): son los nuevos aliados del oficialismo que priorizan las cajas provinciales y la gobernabilidad sobre la ideología de bloque.
- Interbloque Popular (Kirchnerismo): quedó educido a una minoría que, por primera vez, pierde el control de los tiempos legislativos.