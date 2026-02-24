El Gobierno le dio poder en el Senado al PJ de los gobernadores y desplazó al kirchnerismo

Guillermo Andrada (referenciado en el gobernador Raúl Jalil, de Catamarca).

(referenciado en el gobernador Raúl Jalil, de Catamarca). Sandra Mendoza (vinculada a Osvaldo Jaldo, de Tucumán).

(vinculada a Osvaldo Jaldo, de Tucumán). Carolina Moisés (cercana a Gustavo Sáenz, de Salta).

Vicepresidenta Segunda del Senado. Foto Archivo La senadora jujeña Carolina Moisés se fue del bloque kirchnerista.

Como moneda de cambio por este apoyo estratégico, el Gobierno decidió ceder un lugar en la mesa de autoridades de la Cámara al peronismo aliado, "el de los gobernadores". La peronista disidente Carolina Moisés (Jujuy) fue nombrada como vicepresidenta de la Cámara, desplazando de ese sitial a un representante del kirchnerismo.

Este gesto busca garantizar al oficialismo el número necesario para sesionar sin depender de la voluntad del núcleo duro del kirchnerismo.

Bullrich toma las riendas y suma a Luis Juez

Mientras el peronismo se fragmenta, Patricia Bullrich ha consolidado su rol como jefa de la bancada de La Libertad Avanza (LLA). En las últimas horas, Bullrich oficializó la incorporación de Luis Juez al bloque oficialista, un movimiento que El Cronista define como el "aseguramiento del control de la Cámara".

Con la suma de Juez y el apoyo de los senadores que responden a los gobernadores, el oficialismo no solo se encamina a ratificar a Bartolomé Abdala como presidente provisional, sino que deja al peronismo sin capacidad de bloqueo para las leyes clave que se tratarán esta misma semana, como la Reforma Laboral y la Baja de la edad de imputabilidad.

El nuevo orden parlamentario

El reacomodamiento de fuerzas deja tres grandes grupos en el Senado: