Tras el intenso debate y la posterior aprobación en Diputados del proyecto de reforma laboral, el oficialismo logró dictamen este viernes en el Senado y buscará el viernes 27 de febrero que sea ley.
El Gobierno obtuvo dictamen para la reforma laboral y el Senado la debatirá el viernes 27
En ese sentido, el bloque La Libertad Avanza en el Senado nacional dio un paso clave para avanzar con el proyecto de reforma laboral, luego de consensuar posiciones con distintas bancadas políticas y acelerar los tiempos para luego lograr dictamen.
La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, según publicó Noticias Argentinas, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.
En ese sentido, el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que cuestionó al gobierno nacional con dureza.
De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos luego de la emisión del dictamen para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que se inauguren las sesiones ordinarias el domingo 1 de marzo.
