El Gobierno obtuvo dictamen para la reforma laboral y el Senado la debatirá el viernes 27

En ese sentido, el bloque La Libertad Avanza en el Senado nacional dio un paso clave para avanzar con el proyecto de reforma laboral, luego de consensuar posiciones con distintas bancadas políticas y acelerar los tiempos para luego lograr dictamen.

Dictamen en el Senado para la reforma laboral y una ley que se acerca

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, según publicó Noticias Argentinas, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.