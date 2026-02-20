Inicio Política reforma laboral
El Gobierno obtuvo dictamen para la reforma laboral y el Senado la debatirá el viernes 27

El Gobierno logró dictamen para la reforma laboral y, tras la aprobación en Diputados, buscará sancionarla en el Senado la próxima semana.

Redacción de UNO
Los senadores Juliana Di Tullio, Patricia Bullrich y Mariano Recalde. 

Tras el intenso debate y la posterior aprobación en Diputados del proyecto de reforma laboral, el oficialismo logró dictamen este viernes en el Senado y buscará el viernes 27 de febrero que sea ley.

En ese sentido, el bloque La Libertad Avanza en el Senado nacional dio un paso clave para avanzar con el proyecto de reforma laboral, luego de consensuar posiciones con distintas bancadas políticas y acelerar los tiempos para luego lograr dictamen.

Dictamen en el Senado para la reforma laboral y una ley que se acerca

La Libertad Avanza (LLA) apretó el acelerador en el Senado y este viernes, según publicó Noticias Argentinas, emitió dictamen de la reforma laboral, con el fin de convertir en ley la próxima semana esa iniciativa clave del gobierno de Javier Milei.

votacion reforma laboral diputados
Diputados aprob&oacute; el proyecto de reforma laboral el jueves por la noche. El tema sigue en el Senado.&nbsp;

En ese sentido, el plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y Presupuesto estuvo atravesado por acusaciones cruzadas entre la LLA y el peronismo, que cuestionó al gobierno nacional con dureza.

De todos modos, el Gobierno ya tiene asegurados los votos luego de la emisión del dictamen para cumplir el deseo del presidente Javier Milei de tener sancionada la ley de reforma laboral antes de que se inauguren las sesiones ordinarias el domingo 1 de marzo.

