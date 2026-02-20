"Un aporte para los que quieren invertir": 7 de los 10 diputados mendocinos votaron a favor de la reforma laboral

votacion reforma laboral diputados La reforma laboral fue aprobada en Diputados por 135 a 115 votos. Ahora debe volver al Senado para que se ratifiquen las modificaciones.

Los 3 mendocinos que votaron en contra de la reforma fueron los peronistas Emir Félix y Martín Aveiro, y la diputada Lourdes Arrieta, de Provincias Unidas.

La reforma laboral, una deuda pendiente

Lisandro Nieri, el otro cornejista que votó a favor de la reforma laboral, la describió de como una “deuda pendiente hace tiempo”.

El diputado, que habló en el recinto durante el tratamiento del proyecto de ley, aseguró que “no podemos resignarnos a este nivel de informalidad” y, por tanto, el cambio “es un avance importante en pos de una modernización laboral”.

lisandro nieri reforma laboral diputados Lisandro Nieri, uno de los radicales que apoyó la reforma laboral. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

El que también expresó su conformidad fue Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza Mendoza: “Es un paso histórico en el camino que marcó el presidente Javier Milei desde el primer día”.

Y sumó: “La media sanción de la Ley de Modernización Laboral es más empleo formal, menos trabas y más oportunidades para los argentinos que quieren trabajar y progresar”.

Álvaro Martínez, otro de los votos libertarios a la reforma laboral, celebró: “El que quiere trabajar va a poder. El que quiere invertir va a poder. El que quiere producir va a poder”.

Por su parte, al explicar el voto del radicalismo, Verasay agregó: "Sabemos que los cambios sobre estructuras traen debates incómodos, pero son necesarios si queremos normas que reflejen, en este caso, el mercado laboral y el entramado productivo que hoy tiene nuestro país".

Para la diputada “clarificar las reglas del vínculo entre el empleador y el trabajador, clarificar los criterios de registración, las figuras de contratación, esquemas indemnizatorios, vienen a dar previsibilidad jurídica para ambas partes".

Además de Nieri, Verasay, Correa Llano y Martínez, los diputados por Mendoza que votaron a favor de la reforma fueron Mercedes Llano, Julieta Metral Asensio y Luis Petri.

El ex ministro de Defensa hizo su reflexión a través de X y apuntó al kirchnerismo: “Argentina se encamina a tener una ley laboral que permitirá generar más empleo registrado de calidad. Quienes se oponen son los mismos que apuestan a la Argentina planera y piquetera del modelo kirchnerista”.

Los votos en contra de la reforma laboral

Emir Félix, Martín Aveiro y Lourdes Arrieta fueron los 3 diputados por Mendoza que rechazaron el proyecto.

lourdes arrieta reforma laboral diputados Lourdes Arrieta durante la sesión por reforma laboral en Diputados. Foto: Cámara de Diputados de la Nación

La joven de Provincias Unidas habló en el recinto, aseguró que el proyecto es inconstitucional, se quejó del tratamiento “exprés” de la reforma laboral y pidió por una integral: “Previsional, tributaria y que esté acompañada de políticas de desarrollo productivo”.

La votación de la reforma laboral en Diputados

Con 135 votos afirmativos, 115 negativos y 0 abstenciones, quedó aprobada con modificaciones la Ley de Modernización Laboral. Tras una votación en particular, los diputados aprobaron también los 26 títulos del proyecto.

Dado que la Cámara de Diputados aprobó la reforma laboral con modificaciones, la iniciativa vuelve al Senado donde continuará su tratamiento.