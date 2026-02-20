Un estudio indicó que Mendoza es una de las provincias con menor conflictividad por crisis de empresas

Dentro de ese contexto, el trabajo del CEPA concluye que casi la mitad de los casos de conflictividad laboral están concentrados en la región Centro del país. Mayormente en Buenos Aires, con el cierre de FATE como parte de su 25,8%, seguida por Santa Fe (10,5%), Córdoba (6%) y Entre Ríos (3%), el mayor núcleo industrial del país, junto a Tucumán y Ushuaia.

El mapa de la conflictividad

Un factor común es que más del 70% de las analizadas son de capitales nacionales. Algunas empresas que lo eran y cambiaron de manos como la de hamburguesas Paty, tampoco se mantuvieron a salvo, al engrosar el 30% restante de extranjeras.

Los servicios, con 16,9%, continúa a la industria en orden de importancia. Sobre todo hoteles y restaurantes, además del transporte. Con un 9,5%, el sector primario (hidrocarburos) ocupa el tercer lugar, antes de Comercio (8%) y Construcción (3,3%).

"Mendoza sufrió menos conflictividad que el resto del país porque, salvo la refinería, bodegas y metalmecánica, su complejo industrial es pequeño y menos diversificado. Aparte, la construcción, a diferencia del resto del país, el nivel de obra pública se ha sostenido en un récord", explicó Juan Manuel Gispert, director del CEPA en la provincia.

Ahora bien ¿cuáles fueron las causas?. Con más de 3 de cada 10 casos, los despidos encabezan, junto a las situaciones de crisis (concursos), con el 20,5%, y los cierres, con 21,5% del total. Más atrás aparecen las suspensiones (9%) y el riesgo de cierre de empresas (5,7%), entre otros motivos.

Hubo un antes y después de las elecciones legislativas de octubre pasado. Es que desde enero de 2024 y septiembre de 2025 se habían detectado 507 casos (un promedio de 24 por mes), pero luego de los comicios el promedio mensual casi se duplicó y en tres meses la estadística arroja 210 conflictos

Empresas en crisis en Mendoza

Aunque por distintos factores condicionantes, durante los dos últimos años no faltaron ejemplos de empresas en crisis en la provincia. Y si bien se registró al menos 21, Mendoza se mantiene lejos de los punteros a nivel nacional en el puesto N° 12, es decir, debajo de mitad de tabla entre las provincias con menor conflictividad.

El más reciente es el de Bodegas Bianchi, que busca renegociar el pasivo con sus acreedores para salir de la crisis. Y pone a la vitivinicultura en primera línea, sobre todo a partir del concurso de Norton. Pero la lista de los dos últimos años es diversa en perfil de empresas y rubros

Aparecen desde IMPSA por despidos tras su reprivatización, hasta Gonzalo, la marca de productos de copetín que fue a la quiebra. También el cierre de la cadena de farmacias Dr Ahorro, y en el medio, la fábrica de envases Comeca, la tecnológica Evenbrite y la petrolera Aconcagua Energía, todas por despidos y ajuste.

Sin embargo, el cuadro puede modificarse. Respecto a lo que viene, Gispert avizoró que "terminada la vendimia, la situación irá agravándose con algún "delay", tanto para el sector industrial como el primario vitivinícola, a partir de lo ocurrido con Norton y Bianchi frente a una crisis que afecta a muchas empresas del sector".